Abuchean a Pepe Aguilar por interpretar una canción dedicada a Ángela Aguilar

Se viralizó un video en el que el público de Pepe Aguilar no reaccionó de forma positiva a la canción ‘Cuídamela bien’

Ángela Aguilar continúa dando de qué hablar, no solo por su polémico matrimonio con Christian Nodal, sino también por haber sido nombrada ‘Mujer del año 2024' después de que Cazzu desmintiera las declaraciones de la cantante en las que señaló que todos los invlucrados estaban enterados y de acuerdo con su nueva relación sentimental. Tras ser señalada como la “tercera en discordia” por algunos medios de comunicación e internautas, usuarios de las redes sociales se reunieron para recabar firmas y quitarle a la cantante el reconocimiento como ‘Mujer del año 2024'.

En medio de todo este escándalo, Pepe Aguilar se vio afectado por la reacción del público durante uno de sus mas recientes conciertos, pues los asistentes no estuvieron de acuerdo en que el cantante interpretara una canción dedicada a su hija y a Nodal.

Abuchean a Pepe Aguilar por dedicarle una canción a Ángela Aguilar y Nodal en pleno concierto

Cuando Pepe Aguilar anunció en el escenario que cantaría ‘Cuídamela bien’, el público no reaccionó de la mejor manera. Y es que este tema musical está dedicado a Christian Nodal y Ángela, considerando que ahora es el esposo de su hija.

“A todo el mundo se la enseñé, claro, a Christian también (…) Llegué y le dije: ‘Oye, pues, mira, creo que nos está jugando todo el mundo, vamos a jugar también, ¿no?’, le dije a Christian y me dijo ‘¿Pero de qué me está hablando, suegro?’…, ya que la escuchó se quedó pensando y me dice ‘a ver, suegro, póngamela otra vez, quiero escuchar algo. Está bien’, dice”, señaló sobre su canción en una reciente entrevista, cuya parte de la letra dice así:

Cuídamela bien

Ya la enamoraste, ya te la llevaste ¿Qué le voy a hacer?

Nunca es que fue mía y yo sabíaque la iba a perder

Y pa’ tu suerte

Ahora está contigo, qué les vaya bien

Así que, cuando Aguilar anunció que cantaría este tema musical, comenzaron a escucharse chiflidos y abucheos entre el público, a lo que Pepe reaccionó con cierta incomodidad.