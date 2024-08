Si siempre has estado interesada en el mundo Editorial, producciones, shootings y creación de campañas, seguramente te preguntarás cómo es trabajar en las marcas editoriales más icónicas y reconocidas del mundo. Para darte una idea, esta vez te contaremos todo sobre la visita de Adriana Ortíz —quien hizo un MBA en Dirección de Empresas de Moda en España— a Hearst, la multinacional privada estadounidense especializada en los medios de comunicación de masas, con sede en Nueva York.

Como parte de su experiencia académica, Ortíz tuvo la fortuna de platicar con Inmaculada Jiménez, editora en jefe de Harper’s Bazaar España y directora creativa de Hearst España, y nos contó cómo fue esta inolvidable experiencia:

“Conocer a Inmaculada Jiménez para mí fue un momento de inspiración, de darme cuenta de lo afortunada que era de poder asistir a las oficinas de Hearst España y estar en centro de la comunicación de la moda”, nos cuenta Adriana y señala que durante la grata charla que tuvo con Inmaculada, se sintió inspirada al dialogar con una mujer que es referente en la industria y que le es fiel a su sencillez y a su amor por la moda.

8 Temas de conversación que debes tener con la editora en jefe de una revista

Adriana también reveló cuáles fueron algunos de los principales temas que abordó con Inmaculada:

¿Qué es la moda?

“Ante la falta de conocimiento, se cuestiona mucho a la industria de la moda. Por ejemplo, poco se habla de coches que pueden valer hasta 7 millones de dólares, sin embargo, se cuestiona mucho si un bolso realmente vale 10 mil dólares”, propuso Adriana como primer punto importante.

Qué hay detrás...

“Pocos saben el trabajo que hay detrás de un logo sobre el cual se construye la historia de la marca, lo que se investiga en pro de la sostenibilidad, el desarrollo artesanal, los procesos de fabricación y reciclado; si más personas conociéramos sobre esto, la moda se entendería mucho mejor”, señala Ortíz.

La moda es un blanco fácil

“Si hay anorexia, es por culpa de la moda, si hay consumismo, la moda es la culpable. Un caso concreto se vivió este año en Barcelona, en el Desfile Cruice de LV, en donde se montó una manifestación por considerar que la moda genera alta afectación ambiental. En paralelo había un evento de la F1 y no hubo manifestaciones; esto no quiere decir que todo se deba juzgar, al contrario, los eventos dejan a la sociedad un gran impacto y detrás de ellos hay responsabilidad social, pero no se investiga ni se habla mucho sobre ello”.

La moda y el impacto social

“Hablamos de la historia de la moda y del impacto social que pueda causar. Olvidamos que las mujeres usábamos corsés que no dejaban respirar y que no podíamos usar pantalón ni mostrar los tobillos. Y esto ha sido una liberación fomentada por la moda”, menciona Ortíz sobre uno de los temas de conversación más importantes que tocó con Inmaculada.

Las exigencias del mercado global

“Sobre el reto de mantenerse vigente ante las exigencias del mercado global, queda claro que la moda también vive del consumo, y el reto de crecer cifras es cada vez más alto, pero eso ha llevado a Grupo Hearst a mantenerse en constante innovación sin perder su esencia. Estamos en una época en que ya no solo se trata de storytelling, sino también del storyliving. Los consumidores queremos vivir las historias, no solo leerlas, sentirlas al pasar una página de papel, asistir a una cena priveé, pertenecer a un club bazar, etc.”.

Inspiración creativa

“Conocer cómo es el proceso creativo para una portada y el concepto editorial de cada edición, y aterrizarlo a las diversas secciones de las revistas tales como notas, fotografía e incluso producto, fue el aprendizaje más valioso que me llevé. Saber que detrás de cada edición hay un valor social, cultural y responsabilidad, en donde cada detalle es perfectamente pensado sobre el qué se va a comunicar y cómo se hará, fue una gran lección” expresó Adriana.

Connecting people

“La moda se vive desde la calle, y es ahí donde te surgen oportunidades cuando menos lo esperas. Para Inmaculada, la clave para vivir es estar en cualquier sitio, tener la mente abierta, seguir tu pasión y vivirla”, comenta Adriana para Cosmopolitan México.

Smart working

“Se ha normalizado ver personas que viven con poca pasión por su trabajo. Inmaculada expresa que al trabajar en un lugar de moda, puedes crear, aprender, y conocer a infinidad de personas, y eso es lo que más disfruta”, finalizó Ortíz.

Para cerrar, Adriana menciona que se queda con una frase de Inmaculada que la marcó y que quiere aplicar en su día a día: “Debemos ir por la vida como una esponja y no como una maleta”.