Entretenimiento

5 planes para hacer el fin de semana si estás soltera (y no sentirte sola)

Si llega el fin de semana y no tienes plan (o tus amigas están ocupadas), aquí tienes cinco actividades deliciosas, emocionantes y cero tristes para disfrutar tu soltería con estilo.

November 14, 2025 • 
Leilani Aviles
mujer cine pelicula soltera

Young woman relaxing at home, eating popcorn and using phone while watching TV

Riska/Getty Images

Estar soltera no significa estar sola. A veces significa libertad, calma, descubrimiento y la oportunidad perfecta para reconectar contigo.

🌿 1. Cita contigo misma en tu lugar favorito

Una cita en solitario es uno de los actos de amor propio más subestimados. Llévate a ti misma a:

  • Un café bonito
  • Una librería
  • Un cine independiente
  • Un brunch

💡 Por qué funciona: Estudios de la Universidad de Harvard muestran que hacer actividades sola aumenta la autoconfianza y mejora tu regulación emocional.
💡 Ejemplo: Lleva un libro, pide tu bebida favorita, observa a la gente, escribe un poco. Descubrirás que tu propia compañía es más interesante de lo que crees.

🎨 2. Haz un “Art Day”: creatividad + playlist + cero presión

La creatividad sana, regula emociones y te conecta contigo. Haz un mini taller casero de:

  • Pintura
  • Cerámica en frío
  • Scrapbook
  • Vision board
  • Collage con tus fotos favoritas

💡 Por qué funciona: La actividad creativa reduce cortisol (hormona del estrés) hasta en un 25%, según estudios de Drexel University.
💡 Tip Cosmo: No busques perfección, busca expresión. Lo que creas es para ti, no para Instagram.

✨ 3. Haz un “Glow Up Day” en casa

Transforma tu fin de semana en un ritual de autocuidado. Ideas:

  • Mascarilla
  • Exfoliación corporal
  • Baño caliente con música
  • Cepillado en seco
  • Aromaterapia
  • Masaje capilar

💡 Por qué funciona: El autocuidado activa las áreas del cerebro responsables de la calma y la satisfacción, haciéndote sentir cuidada… por ti misma.
💡 Ejemplo: Ponte tu bata más rica, prende velas y haz de tu casa un mini spa.

🚶‍♀️ 4. Haz un “solo date adventure”: explora tu ciudad

Ponte ropa cómoda y sal a caminar por lugares que no sueles visitar:

  • Museos
  • Parques nuevos
  • Ferias de diseño
  • Tienditas vintage
  • Cafés escondidos

💡 Por qué funciona: La novedad activa dopamina, la hormona que te hace sentir motivada y feliz.
💡 Ejemplo: Planea una ruta simple: café → museo → helado → parque. Terminarás el día con cero sensación de soledad y sí con la idea de “wow, yo puedo conmigo misma.”

🍿 5. Fiesta chill en casa con tu película favorita (tema: “yo primero”)

Haz una noche especial solo para ti:

  • Cena rica
  • Tu película favorita
  • Un postre cursi
  • Coctel o té
  • Pijama divina

💡 Por qué funciona: La sensación de seguridad emocional se eleva cuando te das momentos de disfrute personal. Es una forma de recordarte que tu compañía también merece celebración.
💡 Ejemplo: Prepara una charcutería, pon tu película de comfort y dedícate a estar presente. No necesitas ruido externo para sentirte plena.

💫 Reflexión cosmo

La soltería no es una pausa, es una temporada de crecimiento. Cuando aprendes a disfrutar tus fines de semana contigo, no vuelves a conformarte con relaciones que solo llenan espacios.

“La soledad no se combate buscando compañía… se sana construyendo una vida que te encante habitar.”

Leilani Aviles
