5 de las mejores películas de Año Nuevo

Sabemos que cuando se trata de Año Nuevo, lo vemos como una época de reflexión, esperanza y nuevos comienzos. Es por eso que aquí te dejamos cinco películas que capturan esas emociones a la perfección.

When Harry Met Sally (1989)

Este clásico de romance es simplemente un must, ya que tiene una de las escenas de Año Nuevo más icónicas del cine. La historia de Harry y Sally es un recordatorio de que el amor puede surgir en los momentos más inesperados. Es perfecta para quienes buscan reflexionar sobre sus relaciones y metas personales mientras disfrutan de una romcom.

2. New Year’s Eve (2011)

Con un elenco lleno de estrellas como Zac Efron, Lea Michele y Michelle Pfeiffer, esta película es como una versión de Año Nuevo de Love Actually. Muestra diferentes historias de amor y esperanza en la víspera de Año Nuevo. Es buena idea para quienes quieren entrar en el espíritu festivo mientras imaginan las posibilidades de lo que podrá ser este año que viene.

3. The Holiday (2006)

Aunque su historia se desarrolla en Navidad, la película también tiene una parte en Año Nuevo, enfocándose en los nuevos comienzos y segundas oportunidades. Con Kate Winslet y Cameron Diaz en roles que inspiran a tomar el control de la propia vida, esta peli es ideal para quienes buscan motivación para hacer cambios en el año que viene mientras disfrutan de la dosis perfecta de romance y comedia.

4. Sex and the City: The Movie (2008)

Cuando se trata de algo que siempre queremos ver, Sex and the City es de nuestras opciones favoritas, por eso su peli es ideal. Ya que tiene un momento de Año Nuevo inolvidable, cuando Carrie corre bajo la nieve para estar con Miranda. Es perfecta para las que valoramos la importancia de sus amigas y quieren iniciar el año recordando que no siempre se necesita un gran amor para sentirse completas.

5. About Time (2013)

Si hay una peli que amamos de estas opciones sin duda es esta, ya que combina romance, viajes en el tiempo y reflexiones profundas de aprovechar cada momento. Aunque no es específicamente de Año Nuevo, su mensaje sobre nuevos comienzos y apreciar las pequeñas cosas la hace perfecta para esta temporada. Es ideal para quienes buscan una película que inspira y conmueve profundamente.