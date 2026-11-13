Crecer entre dos países, dos culturas y dos maneras diferentes de entender el mundo ha sido una de las experiencias que más han marcado la identidad de Sofía Monroy. Con raíces mexicanas y suecas, la cantante ha construido un universo musical en el que las fronteras no existen y donde la mezcla de sonidos, experiencias y emociones se convierte en su principal forma de expresión. Para ella, la música es un espacio de libertad en el que no necesita elegir entre una cultura y otra, porque ambas forman parte de quien es.

Pero más allá de su faceta artística, Sofía también ha experimentado una transformación personal que la ha llevado a cuestionar las ideas con las que creció, especialmente aquellas relacionadas con lo que significa ser mujer. Hoy entiende la feminidad desde una perspectiva mucho más libre, sin etiquetas ni limitaciones, y encuentra en la música una manera de expresar esa evolución.

En este Quickie de Cosmopolitan México, Sofía Monroy nos cuenta cómo ha influido su identidad multicultural en su manera de ver la vida, cuál es la canción de Morena que todavía consigue emocionarla, qué artista sueña con conocer y cuáles son esos pequeños rituales que la ayudan a conectar consigo misma antes de subir al escenario. Además, nos revela qué significa realmente el hogar para ella y cuál es el sueño que la sigue impulsando a crecer, tanto personal como profesionalmente.

10 cosas que no sabías de Sofía Monroy: de sus raíces mexicanas a sus rituales antes de cantar Créditos fotográficos: Jesús Soto y Manuel Gómez.

10 cosas que no sabías de Sofía Monroy: de sus raíces mexicanas a sus rituales antes de cantar

1. Crecer entre México y Suecia me enseñó que… tu casa o tu hogar no son un lugar físico, sino lo que llevas por dentro, y la gente que te rodea.

2. La parte más mexicana de mí es… que me gusta mucho el ruido, la fiesta, el calor y la más sueca es… mi necesidad de estructura, de orden y de tener reglas claras.

3. Si tuviera que describir mi música sin hablar de géneros musicales, diría que… es una fusión entre culturas; que es un lugar donde no hay fronteras, y donde la mezcla se vuelve lo normal.

4. La canción que siempre pongo cuando necesito sentirme mejor es… Through The Wire de Kanye West.

5. Algo que antes pensaba que significaba “ser mujer” y que hoy veo completamente distinto es… antes pensaba era “un limitante” porque te ponen un rol, y hoy entiendo que puedo ser todo lo que es un hombre siendo una mujer.

6. El lugar en el que más me gusta escribir música es… en el estudio, acompañada de gente, en sinergia con más personas.

7. Una canción de Morena que todavía me pega diferente cada vez que la canto es… Little Brother.

8. Mi ritual antes de subir al escenario es… tratar de estar en el presente, respirar, comer azúcar y respirar muy hondo para vivir el momento.

9. La artista, de cualquier época, con la que me encantaría sentarme a tomar un café es… Robyn.

10. En este momento de mi vida, mi mayor sueño es…seguir aprendiendo siempre.

Sofía Monroy Créditos fotográficos: Jesús Soto y Manuel Gómez.

Creditos foto: Jesús Soto y Manuel Gómez.