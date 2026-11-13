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Sofía Monroy

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Entretenimiento
10 cosas que no sabías de Sofía Monroy: de sus raíces mexicanas a sus rituales antes de cantar
Sofía Monroy nos revela en Quickie cómo es crecer entre México y Suecia, su visión de la feminidad, sus rituales antes de cantar y más.
Noviembre 13, 2026
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Andrea Sierra