Muriel Hernández: la coach de yoga habla sobre los beneficios de practicar esta disciplina

Últimamente el yoga se ha vuelto una práctica muy popular que le ha cambiado la vida a miles de mujeres; la coach, Muriel Hernández, ha sido una de ellas y nos compartió cómo ha sido su camino.

Desde pequeña, la influencer, Muriel Hernández, realizó muchas actividades intentando encontrar su lugar dentro del mundo del ejercicio, fue casi por casualidad, que el yoga llegó a su vida para acompañarla hasta ahora.

“No fue ninguna experiencia mística, yo iba a un club y ahí comenzaron a dar clases de yoga, decidí entrar porque alguien me dijo que así podía mejorar mi figura, pero no sabía que en realidad me ayudaría a mejorar todos los aspectos de mi vida”, dijo la influencer.

Muriel nos habla sobre sus aprendizajes en el yoga Foto: Paola León/ secretroomyoga

Poco a poco, Muriel fue desarrollando sus habilidades para poder recrear nuevas posturas. “Una vez, un maestro muy importante de yoga me dijo: Cuando estiras el cuerpo, estiras la mente, así que comencé a comprometerme para explotar mis habilidades, y aunque me costó trabajo, he llegado muy lejos. En el momento que me pude parar de cabeza por primera vez, supe que tengo el poder de hacer todo lo que me proponga”, mencionó Muriel.

El yoga y sus enseñanzas

El yoga es un tipo de ejercicio que te ayuda a mantenerte en contacto con tu mente, por lo tanto, comienzas a obtener muchos beneficios al incluirlo a tu vida. Está comprobado que esta actividad es capaz de reducir la ansiedad, aumentar la calidad del sueño, fortalecer los huesos, mejorar tu flexibilidad, entre muchas otras cosas.

“Todo lo que quieras lograr, es paso a paso. Creo que la enseñanza principal que te deja el yoga es que debes ser perseverante y paciente. Las posturas que pienses que jamás vas a lograr, puedes alcanzarlas si practicas lo suficiente. El chiste está en aprender a controlar tu mente para tener la certeza de que eres capaz”, aseguró Muriel.

Foto: Paola León/ secretroomyoga

El yoga ha traído muchas cosas positivas para la vida de Muriel, pues gracias a este ejercicio se ha mantenido centrada y conectada con ella misma, además, ha conocido a muchas personas que le han aportado nuevos aprendizajes.

“Un consejo que le daría a alguien que está empezando en el yoga, es que necesita dejarse llevar sin desesperarse ni compararse. Obviamente tienen que ir con un maestro que sepa lo que hace para ayudarlos a explotar sus habilidades”, dijo Muriel para Cosmopolitan.