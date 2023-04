5 Pasos para encontrar el balance en la vida saludable

Les diría mentiras si les dijera que para mí fue fácil encontrar un balance en la vida saludable. Empecemos porque hace muchos años yo tenia la idea en mi cabeza de que una “vida saludable” era igual a sacrificios, restricciones, dietas, entre otras cosas, y estoy segura de que muchos todavía lo ven así. Estamos acostumbrados a pensar que llevar un estilo de vida saludable es difícil y que esta lleno de limitaciones, pero la realidad es otra, y es otra muy distinta. Es posible tener un estilo de vida saludable que dure para toda la vida y que, además, uno disfrute, y la clave para que eso pase es encontrando un verdadero balance.

El balance significa poder encontrar un equilibrio entre tu bienestar físico, mental y emocional. Normalmente encontramos mucha dificultad para encontrar ese balance porque al querer ver resultados rápidos nos vamos a los extremos, hacemos dietas demasiado restrictivas y ejercicios muy exigentes para nuestra capacidad física, además de que no descansamos lo suficiente. Esos son algunos de los errores más comunes, por eso hoy les traigo algunos tips que les pueden ayudar a encontrar ese equilibrio necesario.

Qué prendas deportivas utilizar según tu rutina de ejercicio Foto: Getty Images

Cómo encontrar el balance en la vida saludable

1. Ponte metas realizables

Como les dije anteriormente, muchas veces por querer ver resultados rápidos caemos en el error de irnos a los extremos en la alimentación y en el ejercicio. La realidad es que lo que fácil llega fácil se va, y como consecuencia, la mayoría de las veces ocurre un efecto rebote, y al final, no terminamos haciendo nada. Por eso es tan importante ponernos metas a corto plazo que sean especificas, medibles y realistas.

2. Encuentra actividades que disfrutes

Esto es clave para que no veas el ejercicio como una obligación. Todos tenemos gustos diferentes, algunos preferimos ir al gimnasio, otros nos decantamos por entrenar en la casa, otros prefieren bailar, otros trotar, etc. Lo importante es que encuentres eso que disfrutas hacer para que veas esa hora de ejercicio como una hora de felicidad y no como una hora de sufrimiento.

Beneficios psicológicos de hacer ejercicio Getty Images

3. Mantén una alimentación saludable y balanceada

Llevar una alimentación saludable es mucho más rico de lo que las personas se imaginan; es mucho más que comer vegetales y ensaladas. Existen muchas preparaciones deliciosas que puedes hacer para reemplazar ciertos alimentos que no son tan saludables, se trata de buscar opciones y hacerlas. La opción nunca es dejar de comer, todo lo contrario; el cuerpo necesita gasolina para poder funcionar, solo que esa gasolina tiene que ser de buena calidad.

4. Descansa lo suficiente

El sueño es esencial para tener un estilo de vida saludable. Y aunque no creamos, la importancia de dormir bien es indispensable para que el cuerpo funcione de manera correcta y pueda darnos ese equilibrio que buscamos en todos los ámbitos.

5. No hagas lo que no te gusta

Muchas veces vemos tendencias en redes sociales donde recomiendan ciertos productos o actividades que nos pueden ayudar a llevar un estilo de vida saludable. Puede que algunas nos funcionen y otras no, lo importante es que lo que hagas te guste y no que lo hagas por obligación. Todos los cuerpos son diferentes y todos funcionan de forma distinta, así que ve armando tu propio estilo de vida saludable, a tu ritmo y a tu manera.

Para finalizar, escribo este artículo con el fin de que sepas que, sí es posible llevar un estilo de vida saludable que disfrutes y que ames, date la oportunidad de probarlo, sigue estos tips y te vas a dar cuenta que lo que creías que era difícil, en realidad no lo es.

Issa Vasquez

@issavasquez_