¿Te quiere de verdad o sólo eres su plan B? 8 señales de que eres su pasatiempo

Si estás en una relación y has comenzado a sentir que él podría ser el indicado, es importante que pongas las cartas sobre la mesa, pues pasar tiempo juntos y tener citas, no significa que él tenga el mismo nivel de compromiso.

Y es que las acciones valen más que las palabras a la hora de saber cuál es el lugar que ocupas en su vida, pues aunque te diga que te quiere, podrías ser solo un pasatiempo, mientras espera que alguien más llegue a su vida.

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Señales de que eres su plan B y no te quiere de verdad

Si constantemente tienes que adivinar qué siente, esperar a que tenga tiempo para ti o conformarte con encuentros improvisados, quizá sea momento de observar estas sutiles señales de que no te está tomando tan en serio como tu piensas.

Te da la atención justa para mantenerte interesada

La atención intermitente puede generar confusión y dependencia emocional: un día muestra mucho interés y al siguiente desaparece sin explicación. Si este ciclo se repite constantemente, puede ser una señal de que el nivel de compromiso entre ambos no es el mismo.

Habla del futuro pero no da fechas

Habla de planes a futuro, pero evita concretarlos cuando llega el momento, las palabras pueden generar ilusión, pero el compromiso se demuestra con acciones y hechos concretos.

Actúa como tu novio sólo cuando le conviene

Busca los beneficios de una relación formal, pero evita definirla y no ofrece la misma constancia. Quizá quiera algo informal, pero el problema aparece cuando sus expectativas no coinciden con lo que tú buscas y necesitas.

Su interés aumenta cuando siente que te está perdiendo

Cuando te alejas, vuelve a buscarte con más atención y detalles, pero cuando siente que ya estás disponible nuevamente, vuelve a distanciarse. Este ciclo puede mantenerte enganchada sin que exista un compromiso claro o constante.

Señales de que eres su plan B y no te quiere de verdad Getty Images

Cargas por completo con la relación

Si eres tú quien constantemente inicia las conversaciones, propone planes y busca resolver los problemas, mientras él sólo acepta lo que propones, la relación puede estar siendo desigual y el esfuerzo no parece ser recíproco.

No te quiere perder, pero tampoco te elige

No quiere perderte, pero tampoco se compromete ni te da un lugar claro en su vida. Más que preguntarte si siente algo por ti, observa si su nivel de compromiso está a la altura del tuyo.

Pasas más tiempo analizando la relación que disfrutando de ella

Si constantemente analizas sus mensajes, dudas de sus sentimientos y buscas señales para entender qué quiere, la relación puede estar generándote más incertidumbre que tranquilidad.

Sus acciones no coinciden con sus palabras

Puede decir que le gustas y que quiere algo serio, pero si no dedica tiempo para verte, sus acciones no coinciden con sus palabras, y al final, el comportamiento constante revela más que las promesas.