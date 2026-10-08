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Amor y Sexo

7 heridas emocionales que pueden quedar después de una relación tóxica y cómo afectan tus vínculos

Una relación tóxica n o siempre termina con la ruptura, pues las heridas emocionales que deja pueden seguir marcando tu vida.

Octubre 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
Las heridas emocionales que deja una relación tóxica

Las heridas emocionales que deja una relación tóxica

Getty Images

De acuerdo con los psicólogos, cuando una persona experimenta una relación tóxica, desarrolla traumas o heridas emocionales que le siguen afectando en su presente y futuro, pues influyen en la manera en que se relaciona consigo misma y con los demás.

Incluso cuando ya estás viviendo en un vínculo sano, pueden permanecer el miedo, la culpa o la tendencia a sobrepensar en cada situación, y aunque no significa que estás rota, sí son mecanismos de defensa que necesitas sanar.

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Las heridas emocionales que deja una relación tóxica

Cuando vives en una relación marcada por la manipulación, el control, críticas constantes, celos o indiferencia, puede hacer que desarrolles heridas que te llevan a conductas difíciles de identificar, pero que es importante que sanes para volver a disfrutar del amor plenamente.

Siempre esperas lo peor de cada situación o persona

Después de una relación impredecible, la tranquilidad de un vínculo sano puede sentirse extraña, y por eso, es posible sobreanalizar gestos o silencios y esperar que ocurra algo malo. Aprender a distinguir entre una amenaza real y el miedo aprendido del pasado ayuda a disfrutar el presente.

Vives pidiendo perdón por todas tus acciones

Después de una relación donde tus emociones eran invalidadas, puedes acostumbrarte a pedir perdón por expresar necesidades, preferencias o sentimientos; sin embargo, en una relación sana no tienes que hacerte pequeña ni disculparte por ser tú para evitar conflictos.

Desconfías de todo y de todos

Después de vivir traiciones o mentiras, es normal que la amabilidad de una nueva pareja genere desconfianza; sin embargo, la confianza se reconstruye poco a poco al observar respeto, honestidad y coherencia de manera constante.

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Las heridas emocionales que deja una relación tóxica

Getty Images

Evitas hablar de tus emociones y deseos

Después de una relación conflictiva, puedes evitar expresar tus necesidades o molestias por miedo a que cualquier conversación termine en una pelea, pero aprender a comunicar lo que sientes de forma directa y comprobar que expresar tus emociones no provoca castigos puede ayudarte a recuperar la confianza.

Sientes culpa por poner límites

Después de una relación tóxica, puedes sentir culpa al decir “no”, pedir espacio o establecer límites; sin embargo, poner límites es una forma de protegerte y reconocer que tus necesidades también son importantes dentro de una relación.

Haces lo imposible por complacer a todos

Después de acostumbrarte a evitar el enojo de una expareja, puedes desarrollar el hábito de complacer a los demás y dejar tus necesidades en segundo plano, pero cuidar constantemente al otro a costa de ti misma puede crear relaciones desequilibradas; tus propias necesidades también importan.

No sabes cómo relajarte dentro de una nueva relación

Después de una relación caótica, una relación tranquila puede sentirse extraña o incluso aburrida, y no significa que haya algo malo en ti: puede tomar tiempo acostumbrarse a una dinámica basada en estabilidad, respeto y seguridad emocional.

Aunque una relación tóxica puede dejar huellas, recuerda que esas experiencias no determinan cómo serán todas tus relaciones futuras, y al reconocer qué comportamientos dejaron una marca permite empezar a distinguir entre el pasado y lo que está ocurriendo en el presente.

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