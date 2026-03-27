Síndrome de la “cool girl": Por qué ser la “mujer relajada” es un error fatal

¿Eres de las que dice “no pasa nada” cuando él cancela a última hora, aunque por dentro quieras incendiar todo? ¡Felicidades, eres una Cool Girl! Pero déjame decirte algo, babe: esa máscara de “chica que no da problemas” solo te está comprando un boleto directo a la ansiedad. Es hora de dejar de ser el “personaje cómodo” para los hombres y empezar a ser la mujer real (e intensa) que merece ser escuchada.

La trampa de la sumisión. La psicóloga feminista Carol Gilligan describe cómo las mujeres “se silencian” para mantener conexiones, creando un resentimiento profundo.

La psicóloga feminista Carol Gilligan describe cómo las mujeres “se silencian” para mantener conexiones, creando un resentimiento profundo. Baja autoestima disfrazada de relajación. No pides exclusividad por miedo al rechazo, pero eso solo atrae a hombres con apego evitativo.

No pides exclusividad por miedo al rechazo, pero eso solo atrae a hombres con apego evitativo. El performance de la “chica de los sueños”. Comer hamburguesas, amar el fútbol y nunca quejarse es una fantasía masculina que te agota físicamente.

Comer hamburguesas, amar el fútbol y nunca quejarse es una fantasía masculina que te agota físicamente. Consecuencias en la salud. Según estudios de la Clínica Mayo, reprimir emociones eleva los niveles de cortisol y afecta la calidad del sueño.

Cosmo dato

El término se viralizó con “Gone Girl”, pero es una realidad clínica que afecta al 60% de las mujeres en sus primeras etapas de cita.