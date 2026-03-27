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Amor y Sexo

Síndrome de la “cool girl": Por qué ser la “mujer relajada” es un error fatal

¿Finges que no te importa que no te escriba? Descubre qué es el síndrome de la cool girl y por qué sacrificar tus necesidades te está alejando del amor real.

Marzo 27, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer sonriendo forzadamente con celular

¿Por qué ser la “mujer relajada” es un error fatal?

Getty Images

¿Eres de las que dice “no pasa nada” cuando él cancela a última hora, aunque por dentro quieras incendiar todo? ¡Felicidades, eres una Cool Girl! Pero déjame decirte algo, babe: esa máscara de “chica que no da problemas” solo te está comprando un boleto directo a la ansiedad. Es hora de dejar de ser el “personaje cómodo” para los hombres y empezar a ser la mujer real (e intensa) que merece ser escuchada.

  • La trampa de la sumisión. La psicóloga feminista Carol Gilligan describe cómo las mujeres “se silencian” para mantener conexiones, creando un resentimiento profundo.
  • Baja autoestima disfrazada de relajación. No pides exclusividad por miedo al rechazo, pero eso solo atrae a hombres con apego evitativo.
  • El performance de la “chica de los sueños”. Comer hamburguesas, amar el fútbol y nunca quejarse es una fantasía masculina que te agota físicamente.
  • Consecuencias en la salud. Según estudios de la Clínica Mayo, reprimir emociones eleva los niveles de cortisol y afecta la calidad del sueño.

Cosmo dato

El término se viralizó con “Gone Girl”, pero es una realidad clínica que afecta al 60% de las mujeres en sus primeras etapas de cita.

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