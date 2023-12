Tu inconsciente te está tratando de decir algo con estos sueños húmedos, ¡descubre de qué se trata

¿Has escuchado hablar de los famosos sueños húmedos? Se trata de sueños eróticos en los que eyaculamos involuntariamente e incluso tenemos orgasmos mientras estamos dormidos. Probablemente te cuestiones cómo es posible llegar al clímax si no existe ninguna estimulación física que la detone, pues debes saber que la clave está en comprender el importante papel que juega el cerebro en cooperación con los flujos sanguíneos.

La mente tiene la capacidad de elevar la circulación de la sangre a las zonas genitales, además de que durante la etapa del sueño REM, el flujo sanguíneo transita más fácilmente por la zona pélvica. Pero ¿qué significa tener este tipo de sueños con una persona en específico?

¿Qué significa tener sueños húmedos con otra persona?

De acuerdo a la psicología, nuestro inconsciente se libera durante el sueño y es entonces donde se detonan nuestros anhelos, temores y fantasías. De esta manera, los sueños reflejan vivencias e incluso deseos recurrentes que nos prohibimos en la vigilia. Mientras dormimos nos permitimos vivir todo aquello que nuestro consciente bloquea cuando estamos despiertos.



Soñar con personas que no nos atraen

¿Por qué tenemos sueños húmedos con personas que no nos atraen? Esto es debido a que mientras dormimos nuestros sistema límbico —el cual dirige las emociones y el comportamiento— está activo, mientras que la parte que se encarga de razonar está dormida. Es por eso que algunos de tus sueños eróticos no logren cobrar sentido e incluyan personas que no nos atraen sexualmente, pues la razón no forma parte de la etapa de sueño.



Soñar con una expareja

Soñar que tienes contacto íntomo con alguna expareja indica que anhelas sentirte amada y deseada y que buscas vivir la emoción de un gran amor. Si con quien sueñas tiene poco tiempo de haberse ido de tu vida, significa que lo extrañas y que no le has dado un cierre definitivo a tu ciclo con esa persona.

¿Qué significa tener sueños húmedos con otra persona? Foto: Getty Images

Soñar con la pareja de alguien más

Podría revelar tu atracción por esa persona y tu deseo reprimido porque algo sexual o emocional. pase con ella. También podría indicar que anhelas tener una relación como la de esa pareja.



Soñar con un extraño

Estás buscando un cambio de rutina y salir de tu zona de confort. También deseas experimentar nuevas fantasías en el ámbito sexual.

¿Qué significa tener sueños húmedos con otra persona? Foto: Getty images

“Pueden ser señales de deseo de poder, de la necesidad de conectar con otra persona o con una parte de ti mismo que tienes abandonada o simplemente admiración por alguien”, explicó psicóloga, Silvia Sanz, en ABC sobre el origen de los sueños húmedos.