El comportamiento que tiene un hombre durante la intimidad puede revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos por ti. Por ejemplo, el contacto visual puede convertirse en una de las formas más poderosas de comunicación no verbal, por lo que si un hombre te mira o no a los ojos durante el acto puede ser muy revelador. De acuerdo a la psicología, si un hombre mantiene el contacto visual contigo cuando están teniendo intimidad, puede significar diferentes cosas:

1. Puede sentirse emocionalmente conectado contigo.

2. Siente mucha atracción.

3. Está tratando de entender lo que siente por ti.

4. Se siente vulnerable contigo.

5. Quiere saber si tú también estás disfrutando el momento.

Que un hombre te mire a los ojos cuando están teniendo sexo no significa necesariamente que está enamorado, pero sí puede indicar atracción, confianza, comodidad, vulnerabilidad o conexión emocional. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre lo contrario? Es decir, cuando un hombre evita hacer contacto visual cuando está en la cama contigo?

¿Qué significa que un hombre no te mire a los ojos durante la intimidad?

Están juntos, hay química, todo parece ir bien… pero notas algo: evita mirarte directamente a los ojos durante la intimidad. Y obviamente tu cerebro empieza: ¿está nervioso?, ¿no siente conexión emocional conmigo?, ¿está aburrido? Antes de convertir cinco segundos sin contacto visual en una investigación del FBI, debes saber algo: que un hombre no te mire a los ojos durante la intimidad no tiene un único significado. Puede estar relacionado con distintos factores.

Puede sentirse vulnerable

Mirar a los ojos durante el sexo puede ser mucho más poderoso y vulnerable que el mismo acto físico porque se trata de un acto muy íntimo en el que sin querer, puedes revelar mucho sobre tus emociones. Si normalmente le cuesta expresar sus sentimientos o abrirse emocionalmente contigo, mantener tu mirada puede hacer que sienta que estás viendo demasiado de él.

Puede estar nervioso

No confundas falta de contacto visual con falta de atracción. Si la relación es nueva o todavía están descubriendo qué tipo de conexión tienen, puede sentirse inseguro o presionado por hacerlo bien. Evitar tu mirada puede ser una forma de manejar esos nervios y de evitar arruinar el momento.

Está concentrado en lo que siente

A veces la explicación es mucho menos dramática de lo que imaginamos. Cerrar los ojos, apartar la mirada o no mantener contacto visual constantemente puede ayudar a algunas personas a concentrarse en las sensaciones y disfrutar del momento. Quizá mirarte a los ojos fijamente lo distrae y no le permite concentrarse en el acto físico.

La intimidad emocional puede resultarle más difícil

Si además de evitar el contacto visual durante el sexo, también esquiva conversaciones profundas una vez que terminaron, rara vez expresa lo que siente, o parece incomodarse cuando la relación se vuelve emocional, la falta de contacto visual podría indicar que se siente incómodo con la intimidad emocional.

¿No mirarte a los ojos significa que no siente nada por ti?

No necesariamente. Sería arriesgado decir que “si un hombre está enamorado, siempre te mira a los ojos”, pero las relaciones humanas no funcionan con una fórmula tan sencilla. El contacto visual intenso puede ser una señal de conexión emocional, pero su ausencia no demuestra falta de sentimientos.