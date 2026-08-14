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Amor y Sexo

Por qué cada vez más mujeres se ponen canela detrás de las orejas antes de una cita

Te contamos más sobre este ritual que se ha vuelto viral entre quienes creen en el poder de la manifestación. Descubre qué simboliza ponerse canela detrás de las orejas antes de una cita y por qué tantas personas recurren a esta práctica cuando quieren atraer el amor.

Agosto 14, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Por qué cada vez más mujeres se ponen canela detrás de las orejas antes de una cita

Getty Images

Si bien el amor no puede ni debe ser manipulado, existen algunas creencias que afirman que el poder de la manifestación es capaz de formar vínculos afectivos. Por eso, los rituales relacionados con el amor se han vuelto cada vez más virales en TikTok e Instagram. Uno de los más populares consiste en aplicar un poco de canela detrás de las orejas antes de una cita. Pero ¿de dónde viene esta práctica y qué significado tiene?

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¿Por qué la canela se relaciona con el amor?

En distintas tradiciones y creencias populares asociadas con el Antiguo Egipto, Grecia y Roma, se cree que la canela está fielmente relacionada con el amor, el magnetismo y el poder de atracción. Considerada como una especie sagrada, la canela también está vinculada con Afrodita y Venus, las diosas del amor y la belleza. Desde hace muchos años, a esta especia aromática se le han atribuido propiedades afrodisíacas, por lo que con el paso del tiempo comenzó a asociarse simbólicamente con la pasión y el deseo.

¿Qué significa ponerse canela detrás de las orejas?

Actualmente, esta especia es utilizada en diferentes rituales para atraer el amor. Uno de los más virales es el de aplicar canela detrás de las orejas con el objetivo de proyectar una energía de seguridad, feminidad y magnetismo personal. Y es que se trata de un punto de pulso cuyo calor ayuda a potenciar el aroma de la canela, por lo que muchas personas creen que favorece el magnetismo personal durante una cita.

¿Cómo se hace el ritual de la canela antes de una cita?

Date un tiempo de paz antes de tu cita. Respira profundo, libera tu mente de estrés y angustia y toma una pizca de canela en polvo en la palma de tu mano. Mézclala con unas gotas de tu perfume preferido y aplica la mezcla suavemente detrás de tus lóbulos mientras te visualizas segura de ti misma y con mucho magnetismo. Más allá del significado espiritual que algunas personas le atribuyen, este momento también puede funcionar como un pequeño ritual de preparación que te ayude a sentirte más relajada antes de la cita.

@katty_angell

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¿Es seguro aplicar canela sobre la piel?

Debido a que es un ingrediente irritante y puede causar dermatitis por contacto, es indispensable que antes de aplicar esta especia en tu piel realices una prueba en tu antebrazo para verificar que no te provoque irritación o alguna reacción alérgica. Si presentas ardor, enrojecimiento o picazón, retírala inmediatamente con abundante agua y evita volver a aplicarla.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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