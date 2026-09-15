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qué significa que no me mire a los ojos

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Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre no te mire a los ojos durante la intimidad?
¿Evita mirarte a los ojos durante la intimidad? Te contamos qué puede significar y por qué no siempre es señal de falta de conexión.
Septiembre 15, 2026
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Gabriela Velasco Ceja