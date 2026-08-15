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contacto visual durante la intimidad

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Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te mire a los ojos durante la intimidad?
El contacto visual puede convertirse en una de las formas más poderosas de comunicación no verbal. Esto es lo que podría significar cuando un hombre busca tus ojos durante un momento íntimo.
Agosto 15, 2026
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Gabriela Velasco Ceja