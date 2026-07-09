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Amor y Sexo

¿Qué es la anarquía en las relaciones? El modelo que desafía las reglas tradicionales del amor

Si no te gustan las relaciones convencionales o las etiquetas en el amor, tal vez la anarquía en las relaciones sea tu forma de entender el amor y amar.

Julio 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es la anarquía en las relaciones y cómo funciona?

¿Qué es la anarquía en las relaciones y cómo funciona?

Getty Images

Durante años, el amor estuvo asociado a modelos tradicionales de pareja que se basan en relaciones estables, la exclusividad y el matrimonio; sin embargo, nuevas formas de ver el amor se han hecho populares, y una de ellas es la anarquía relacional.

Esta nueva forma de entender el amor y las relaciones busca cuestionar las reglas tradicionales impuestas por la sociedad para dar paso a vínculos más flexibles, construidos a partir de acuerdos personales, libertad emocional y las necesidades de quienes participan en ellos.

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¿Qué es la anarquía en las relaciones y cómo funciona?

La anarquía relacional fue popularizada por Andie Nordgren en 2006, quien propuso cuestionar las ideas tradicionales sobre el amor romántico como prioridad en la vida de las personas, o en la idea de responsabilizar a una persona a cubrir las necesidades emocionales de otra por amor.

En su lugar, plantea la idea de crear relaciones más libres, basadas en acuerdos personales y no en reglas preestablecidas.

La anarquía de las relaciones es un estilo y enfoque relacional que rechaza estructuras relacionales predefinidas y, específicamente, jerarquías, permitiendo a los individuos definir sus conexiones en sus propios términos”, dice Jesse Kahn, psicoterapeuta y terapeuta sexual. “Esto significa que no se asumen etiquetas, reglas y expectativas, sino que se discuten y se acuerdan”.

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¿Qué es la anarquía en las relaciones y cómo funciona?

Getty Images

La comunicación como base de la anarquía en las relaciones

A diferencia de los modelos tradicionales en el amor, donde muchas reglas vienen dadas por la cultura o la sociedad, la anarquía relacional apuesta por la comunicación constante como su principal eje.

Las personas involucradas deben hablar sobre temas como el compromiso, la exclusividad, la convivencia, el tiempo compartido o la manera de expresar el afecto, pues el objetivo es que las reglas de una relación no sean impuestas por expectativas externas, sino creadas de manera consciente por quienes forman parte del vínculo.

Más que una fórmula universal, la anarquía relacional representa una invitación a preguntarse: ¿amamos porque realmente lo elegimos o porque seguimos un modelo que aprendimos desde pequeños?

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