¿Por qué el primer beso es tan importante? Así puede marcar el rumbo de una relación

El primer beso ha sido idealizado y romantizado a través de películas y novelas románticas, pero detrás de este momento existen factores emocionales y psicológicos que explican su importancia y la conexión que puede generar entre dos personas.

Durante un beso, el cuerpo libera sustancias como la dopamina y la oxitocina, que favorecen el placer, la confianza y la conexión emocional, haciendo que este momento pueda fortalecer el vínculo entre dos personas.

Te podría interesar: ¿A cuántos sapos besamos antes de encontrar al príncipe azul? Esto dice la ciencia

¿Por qué el primer beso es tan importante para el futuro de una conexión de amor?

La importancia de un beso no depende solo de la técnica, sino de la conexión emocional, la confianza y la comunicación no verbal que pueden hacerlo más especial y significativo, la terapeuta en parejas y sexualidad, Mara Mariño, explica sobre el impacto del primer beso en la relación.

“El primer beso nos da mucha información sobre la otra persona, es como una entrevista de trabajo genética que nos dice si somos compatibles o no”, comienza explicando Mara. “Tenemos unos genes (MHC) que forman parte de nuestro sistema inmune y nos revelan la compatibilidad que tendríamos con el de la persona a la que besamos”.

De acuerdo con la especialista, el primer beso le dice a nuestro cuerpo si podemos tener buena descendencia con esa persona, pues funciona como un sistema de reproducción y supervivencia, activando la atracción intensa.

“Cuanto más distintos sean estos sistemas, más nos apetece besar porque significaría tener una descendencia con un sistema inmunológico más diverso (y, por tanto, con más capacidad de combatir enfermedades). Es algo muy primitivo, porque la mayoría de las veces que besamos no estamos pensando en reproducirnos. Pese a ello, las probabilidades de que la conexión no siga adelante si el primer beso no nos ha gustado, son altísimas”.

¿Por qué el primer beso es tan importante para el futuro de una conexión de amor? Getty Images

¿Si el primer beso es malo, la relación ya está destinada al fracaso?

El primer beso tiene una explicación científica y emocional, ya que al ser el primer contacto íntimo puede revelar la química, la conexión y la compatibilidad entre dos personas, además de mostrar aspectos de su personalidad y la forma en que se relacionan.

“Es nuestro primer contacto físico íntimo con el otro. Nos gusta la primera vez que sentimos una caricia, que nos mira a los ojos… Pero un beso confirma que hay posibilidad de que esa relación vaya adelante (bien como pareja o bien para ese encuentro). También podemos conocer un poco sobre su personalidad (si es tímido, apasionado, dominante, paciente, etc. )”.

En algunos casos, un primer beso puede confirmar una atracción que ya estaba presente; en otros, puede ayudar a descubrir que la conexión esperada no existe. Por ello, más que un momento perfecto, lo importante es la autenticidad y la sensación de bienestar que genera en ambas personas.