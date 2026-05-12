Los besos se han convertido en una de las armas de seducción más poderosas y disfrutadas entre las parejas; sin embargo, no todos son iguales: algunos transmiten ternura y romanticismo, mientras que otros destacan por su intensidad y provocación.

Y es precisamente en esta última categoría donde entra el famoso “beso de Judas”, uno de los más intensos, provocadores y controversiales de todos, y aunque su nombre puede sonar oscuro, e incluso bíblico, en redes sociales se ha convertido en un término viral que despierta curiosidad.

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¿Qué es el beso de judas?

Sí, el nombre de este beso está inspirado en el relato bíblico de Judas Iscariote, quien identificó a Jesús con un beso antes de traicionarlo, se dice que es precisamente esta cercanía y confianza entre dos personas la que dio el nombre a este beso que muchos consideran prohibido.

El “beso de Judas” hace referencia a una práctica extremadamente íntima y cargada de confianza entre dos personas, donde el hombre es el “traicionado”, pues es la mujer la que da este beso.

¿Cómo se da el beso de judas?

El llamado “beso de Judas” combina dos tipos de estimulación íntima: el anilingus y el contacto manual, pues la práctica consiste en estimular la zona perianal del hombre con la boca y la lengua para aumentar el placer, mientras que, poco a poco, se incorpora la estimulación con los dedos para intensificar las sensaciones.

Su nombre hace referencia al elemento sorpresa, ya que la experiencia busca ser inesperada y altamente provocadora para la pareja.

¿Qué es el beso de Judas? El beso más intenso, atrevido y polémico de todos Getty Images

Beneficios del beso de judas

Como en cualquier práctica íntima, la comunicación, la higiene y el consentimiento son fundamentales para que la experiencia sea cómoda y placentera para ambas personas, los sexólogos aseguran que esta practica puede traer grandes beneficios para la vida sexual de la pareja.

El llamado “beso de Judas” puede fortalecer la confianza y la conexión en pareja, además de intensificar el placer gracias a la estimulación de zonas con muchas terminaciones nerviosas como la anal y perianal.

Además, también es visto como una forma de explorar nuevas experiencias, aumentar la excitación y descubrir nuevas preferencias y zonas erógenas.