Qué es el Beso 34, el gesto íntimo del que todos hablan y que probablemente ya hiciste

Aunque su nombre suena misterioso y hasta secreto, en realidad el Beso 34 se trata de un gesto mucho más común de lo que imaginas… y probablemente ya lo hiciste sin darte cuenta; sin embargo, no por ello deja de ser tan popular en redes sociales.

Y es que este tipo de beso, se caracteriza por crear una mezcla de conexión emocional, complicidad y deseo que suele aparecer en relaciones donde existe confianza y mucha química, por lo que, aunque es muy sencillo, no se experimenta con cualquiera.

Te podría interesar: Juegos de castidad: la tendencia íntima que mezcla deseo, control y placer

¿Qué es el Beso 34?

Lejos de ser una técnica complicada o una práctica exclusiva de parejas expertas en romance, el Beso 34 se refiere a ese instante en el que dos personas se besan lentamente y, casi de manera automática, terminan sonriendo mientras siguen rozando los labios.

El término comenzó a viralizarse en TikTok y otras redes sociales como Instagram, después de que varios usuarios aseguraran que ese pequeño detalle era “más íntimo que un beso apasionado”.

Por otra parte, el Beso 34 también hace referencia a los 34 músculos faciales que intervienen al besar, pues un beso, ya sea suave o apasionado, no solo involucra los labios, sino también músculos que permiten mover la mandíbula, la lengua e incluso cerrar los ojos.

¿Qué es el Beso 34? Getty Images

¿Cuáles son los beneficios de un Beso 34?

Psicólogos especializados en relaciones explican que el tipo de contacto que se genera con una Beso 34, crea una sensación de cercanía emocional porque combina afecto físico con señales de seguridad y bienestar.

De hecho, durante los besos el cerebro libera sustancias como dopamina y oxitocina, relacionadas con el placer y el apego emocional, y por eso, para muchas parejas, el Beso 34 no tiene que ver con intensidad ni con técnicas sofisticadas, sino con esos segundos donde el tiempo parece detenerse y ambos disfrutan simplemente de estar juntos.

En redes sociales, algunos incluso lo describen como “el beso que confirma que alguien realmente te gusta”, porque suele aparecer de manera espontánea cuando existe comodidad emocional.

Otros aseguran que es imposible fingir un Beso 34, ya que nace de la conexión genuina entre dos personas.