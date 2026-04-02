Por qué tardas 18 meses en olvidar a un ex según la psicología

Deja de flagelarte porque ya pasó un año y todavía se te sale una lagrimita cuando escuchas “esa” canción. Superar a alguien no es como borrar una app del celular; es un proceso biológico de desintoxicación. Si te han dicho que “en tres meses estarás como nueva”, te mintieron. Hoy vamos a hablar de la barrera de los 18 meses y por qué tu cerebro necesita ese tiempo para dejar de buscarlo en cada esquina. ¡Paciencia, que la ciencia está de tu lado!

La ciencia detrás de tu duelo

La desintoxicación de dopamina. Según la antropóloga Helen Fisher, estar enamorada es como una adicción a la cocaína. Al terminar, el cerebro entra en síndrome de abstinencia. Reconfigurar esos circuitos toma, en promedio, año y medio.

Según la antropóloga Helen Fisher, estar enamorada es como una adicción a la cocaína. Al terminar, el cerebro entra en síndrome de abstinencia. Reconfigurar esos circuitos toma, en promedio, año y medio. El ciclo de las “primeras veces”. Necesitas pasar por el primer cumpleaños, la primera Navidad y el primer aniversario de ruptura sola para “desvincular” los recuerdos.

Necesitas pasar por el primer cumpleaños, la primera Navidad y el primer aniversario de ruptura sola para “desvincular” los recuerdos. La crisis de los 12 meses. Muchos estudios indican que al año hay una recaída emocional. Superar esa barrera y llegar a los 18 meses permite que la identidad de “nosotros” se convierta finalmente en “yo”.

Muchos estudios indican que al año hay una recaída emocional. Superar esa barrera y llegar a los 18 meses permite que la identidad de “nosotros” se convierta finalmente en “yo”. Podar la conexión. Tu cerebro literalmente tiene que “borrar” caminos neuronales que compartías con él. Es un trabajo físico que requiere energía y tiempo.

Si te han dicho que “en tres meses estarás como nueva”, te mintieron. Tu cerebro necesita tiempo para dejar de buscarlo en cada esquina. Getty Images

Dato Cosmo

Un estudio de la University College London afirma que las mujeres sufren más emocionalmente al principio, pero se recuperan más plenamente que los hombres. Deja de contar los días y empieza a contar las nuevas versiones de ti que están naciendo en esta espera.