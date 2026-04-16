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Amor y Sexo

¿Por qué los hombres tienen amantes o dos familias, según la psicología?

Descubre qué pasa en la mente de los hombres que llevan una doble vida sin remordimientos.

Abril 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Descubre qué pasa en la mente de los hombres que llevan una doble vida sin remordimientos.

Getty images

El chisme de la “casa chica” no es solo cosa de telenovelas; es una realidad que destroza vidas y que tiene una explicación psicológica fascinante y aterradora. Siempre nos preguntamos: "¿Cómo le alcanza el tiempo y la cara para mentir así?”. No es solo una cuestión de “ser malo”, es una estructura mental compleja donde el ego y la falta de empatía juegan un papel estelar. Hoy vamos a abrir esa caja de Pandora para que entiendas el perfil de quien no se conforma con un solo hogar.

La psicología moderna, encabezada por expertos en narcisismo como la Dra. Ramani Durvasula, sugiere que los hombres con dos familias suelen padecer de una “fragmentación del Yo”. No ven a las mujeres como seres humanos con sentimientos, sino como “fuentes de suministro” que cumplen diferentes funciones: una le da estabilidad y estatus social, la otra le da pasión y validación de su virilidad. Al mantener ambas, evitan enfrentar su propio vacío interno.

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Los hombres con dos familias suelen padecer de una “fragmentación del Yo”.

Además, existe el factor de la adicción al riesgo y la adrenalina. Según el terapeuta de parejas Dr. Robert Weiss, la doble vida genera un “rush” de dopamina constante debido al engaño. Estos hombres suelen tener una alta capacidad de disociación cognitiva: pueden estar celebrando el cumpleaños de su hijo legítimo y, una hora después, estar cenando con su otra familia sin sentir una pizca de culpa, porque en su mente, ambos mundos están en carpetas separadas que nunca se tocan. Es una falta patológica de integridad emocional.

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El 90% de las veces, estas situaciones no terminan porque él “elija” una familia, sino porque es descubierto. No esperes a que él tome una decisión; su “comodidad” es tu estancamiento.

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