¿Por qué un hombre sigue en su matrimonio si ya no ama a su esposa, según la psicología?

Seamos sinceras: la frase “ya no dormimos juntos” es el clásico más gastado de la historia. Si estás con alguien que te jura que su matrimonio está muerto pero sigue llegando a dormir a esa misma cama todas las noches, es normal que te sientas en un laberinto. Te preguntas si te miente a ti, a ella o a sí mismo. La verdad no siempre es que no te quiera, sino que hay hilos invisibles que lo mantienen atado a una vida que ya no lo llena. Hoy vamos a diseccionar qué pasa realmente en la mente de un hombre que prefiere la doble vida antes que la libertad, para que dejes de esperar milagros y empieces a ver realidades.

Desde la perspectiva de la psicología de las relaciones, el hecho de que un hombre no deje su matrimonio a pesar del desamor no suele ser una cuestión de sentimientos, sino de estratificación de prioridades. El psicólogo y experto en infidelidad, el Dr. Robert Weiss, explica que muchos hombres operan bajo el concepto de “compartimentación”. Pueden amarte intensamente y desear una vida contigo, pero mantienen el matrimonio como una “institución” que les da estatus, orden y una imagen social que no están dispuestos a sacrificar. Para ellos, el matrimonio es un contrato logístico, mientras que tú eres su refugio emocional; y en su mente, ambos pueden coexistir sin necesidad de una ruptura legal.

Otro factor clave es el “miedo a la pérdida de privilegios”. Un divorcio implica dividir bienes, perder contacto diario con los hijos y, sobre todo, enfrentar el juicio de su círculo social. La Dra. Janis Abrahms Spring, autora de After the Affair, señala que el hombre suele tener una resistencia mayor al cambio disruptivo. Prefieren la “infelicidad conocida” que el caos que conlleva deshacer un hogar. No se quedan por amor a la esposa, se quedan por amor a la comodidad de su propia vida. Entender esto es vital: su falta de decisión no es un reflejo de tu valor, sino de su incapacidad para pagar el precio de su libertad.

No se quedan por amor a la esposa, se quedan por amor a la comodidad de su propia vida. Freepik

Dato CosmoSe llama “ambivalencia crónica”. Es un estado donde el individuo se siente incapaz de elegir una opción porque ambas tienen un costo que no quiere asumir. El resultado es el estancamiento, donde la única persona que suele salir perdiendo es la que está esperando una definición. El tiempo es el único recurso que no recuperas; no permitas que las promesas de “algún día” se conviertan en tu presente perpetuo.