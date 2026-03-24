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Amor y Sexo

¿Por qué los hombres hacen tanto daño cuando tú solo les das amor?

Analizamos la psicología detrás de los hombres que dañan y por qué el amor sano les asusta.

Marzo 24, 2026 • 
Scarlet Valencia
Canciones inspiradas en un desamor

¿Por qué los hombres hacen tanto daño cuando tú solo les das amor?

Getty Images

Le diste tu mejor versión, fuiste su lugar seguro y, de la nada, decidió que “no estaba listo” o empezó a actuar como un completo extraño. El dolor de ser ignorada cuando fuiste pura luz es real y quema. Pero antes de que pienses que hay algo mal contigo, hablemos de la cruda verdad: a veces, tu capacidad de amar es el espejo donde ellos ven sus propias carencias.

El miedo a la vulnerabilidad y el apego evitativo

Según la teoría del apego de John Bowlby, muchas personas (especialmente hombres criados en sistemas de represión emocional) huyen cuando sienten una conexión profunda:

  • El pánico a la intimidad: Para un hombre con apego evitativo, el amor se siente como una pérdida de libertad. Tu entrega total le genera una presión que no sabe gestionar.
  • Auto-sabotaje: Si él no cree que merece ser amado, inconscientemente hará cosas para alejarte y confirmar su creencia de que “las relaciones no funcionan”.
  • Falta de herramientas: No es que no te quiera, es que no sabe qué hacer con lo que siente. Lastimar es su mecanismo de defensa para no ser lastimado primero.

Tu amor no es el problema, su incapacidad de recibirlo sí lo es. No intentes “arreglar” a quien no quiere sanar. ¡Tú mereces un amor que no te haga dudar de tu valor!

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