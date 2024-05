¿Por qué los hombres agregan mujeres al azar en redes a pesar de tener pareja?

¿Qué son las microinfidelidades y por qué agregar personas desconocidas en redes sociales es actualmente un problema mayor entre parejas?

Tener una relación sentimental no significa dependencia ni pérdida de libertad, cada individuo es único y no debería perder su individualidad por el simple hecho de estar en una relación. Y es que las redes sociales, más que facilitar la comunicación, han generado tensión y malentendidos entre las parejas debido al objetivo con el que son utilizadas: saber lo que hace la otra persona. Sobre todo se habla de microinfidelidades por internet, aquellos engaños que se hacen en el plano digital, los cuales pueden consistir en dar likes frecuentemente a las publicaciones de otra persona, reaccionar de forma sugerente a sus fotografías, mantener conversación subidas de todo con alguien más, o bien, agregar de forma masiva y al azar a personas desconocidas.

Una pregunta que se hace el género femenino sobre su pareja es: ¿por qué agregan mujeres que no conocen a sus redes sociales?

¿Por qué los hombres agregan mujeres en redes a pesar de tener pareja? Ellos responden

Una usuaria de Quora hizo esta pregunta y algunos hombres la respondieron a través de la plataforama, explicando la razón por la que agregan a mujeres desconocidas en redes sociales a pesar de tener pareja.

Usuario 1: “Por morbo o curiosidad, o simplemente por instinto”.

Usuario 2: “Por nada en especial, es la locura de las redes sociales, no conoces a nadie, te piden amistad y le agregas, así molas más”.

Usuario 3: “Probablemente porque nos atrae físicamente”.

Usuario 4: “Creo que es una curiosidad normal, somos hombres y nos atrae ver mujeres, tú eres mujer y lo lógico es que te atraiga ver hombres, aunque solo sea al pasar”.

Usuario 5: “Un like no es una relación sexual, un like está al alcance de un dedo, no veo cómo sería un problema esto, si tienes 15 años, entiendo que te moleste, pero si ya eres adulta, deberías tomarlo con madurez”.

Usuario 6: “No te quiere porque no te respeta. Si yo estuviera en tu situación ya habría terminado esa relación. Yo por ejemplo he decidido estar con mi novia y aunque sé que hay otras mujeres mas bonitas que ella, mi decisión ya está tomada y ella será mi amor. Amar es sacrificarse también y esa persona no lo hace por ti”.