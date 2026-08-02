¿Por qué evitamos enamorarnos y las citas románticas? La neurociencia explica el desinterés amoroso

Hay mujeres que, a pesar de recibir invitaciones a citas y contar con pretendientes interesados en conquistar su atención, eligen permanecer solteras porque simplemente no sienten una conexión romántica.

Muchas veces se piensa que esto ocurre porque aún no han encontrado a alguien que despierte su interés, pero la neurociencia plantea una explicación más profunda relacionada con el cerebro, las emociones y las experiencias personales.

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¿Qué dice la neurociencia de las mujeres que evitan el amor y el romance?

De acuerdo con la neurociencia, muchas personas sienten cansancio emocional ante el mundo romántico, ya que conocer a alguien, abrirse y construir una relación puede generar más estrés que entusiasmo.

Y es que para enamorarse, deben intervenir varias sustancias químicas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, relacionadas con el placer, la conexión y el vínculo emocional, y de acuerdo con especialistas, cuando una persona ha vivido decepciones amorosas, rupturas dolorosas o relaciones complicadas, el cerebro puede asociar el amor con una posible amenaza.

Como mecanismo de defensa, puede aparecer una tendencia a evitar situaciones que podrían provocar sufrimiento, pues se activan zonas del cerebro asociadas con la incertidumbre y la evaluación de riesgos.

No se trata necesariamente de no querer amar, sino de que el cerebro intenta mantenernos alejados de experiencias que interpreta como peligrosas.

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¿Es posible recuperar las ganas de enamorarse?

Aunque algunas personas evitan las relaciones, la necesidad de conexión sigue presente, y aunque el rechazo al amor puede ser una forma en que el cerebro busca protegerse de posibles heridas, también es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente buscamos de una pareja.

El amor requiere abrir espacio para otra persona, compartir emociones y aceptar cierta vulnerabilidad, algo que para algunos puede resultar incómodo, pero necesario.

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