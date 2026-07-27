Cuando comienzas una relación, puedes sentirte profundamente feliz, te sientes relajada y sientes que tu autoestima está mejor que nunca; sin embargo, algunas personas pueden llegar a experimentar el efecto contrario, un fenómeno conocido como “glow down effect”.

Cuando te conviertes en víctima del “glow down effect”, puedes sentir que has perdido parte de tu energía, confianza e incluso el cuidado que antes dedicabas a ti misma, dejas de cuidar tu imagen y diálogo interior, ¿pero por qué ocurre esto?

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¿Qué es el “glow down effect”?

El glow down effect describe la sensación de que una persona ha perdido parte de su brillo desde que comenzó una relación sentimental, y puede manifestarse al lucir menos radiante, sentirse más desanimada o insegura, y experimentar una disminución en la confianza tanto en su apariencia como en su identidad.

Y es que no se trata únicamente de los cambios físicos, sino también a la transformación emocional y a una actitud más negativa, un fenómeno que los psicólogos creen que en muchos casos, puede deberse a dinámicas de pareja poco saludables que terminan por afectar el bienestar de la persona afectada.

¿Has perdido tu brillo desde que tienes pareja? Descubre si eres víctima del “glow down effect” Getty Images

¿Cómo saber si una persona es víctima del glow down effect en una relación?

Existen distintas razones por las que alguien puede sentir que ha perdido su brillo dentro de una relación:

Descuida su autocuidado: Al priorizar constantemente a la pareja, algunas personas dejan de hacer ejercicio, dormir bien, cuidar su alimentación o dedicar tiempo a actividades que disfrutaban.

Al priorizar constantemente a la pareja, algunas personas dejan de hacer ejercicio, dormir bien, cuidar su alimentación o dedicar tiempo a actividades que disfrutaban. Pierde parte de su identidad: Es común abandonar hobbies, amistades o metas personales para adaptarse por completo a la rutina de la relación.

Es común abandonar hobbies, amistades o metas personales para adaptarse por completo a la rutina de la relación. Vive bajo estrés constante: Las discusiones frecuentes, los celos, el control o la inseguridad pueden generar ansiedad, agotamiento y afectar el estado de ánimo.

Las discusiones frecuentes, los celos, el control o la inseguridad pueden generar ansiedad, agotamiento y afectar el estado de ánimo. Disminuye su autoestima: Las críticas constantes, la falta de apoyo o las comparaciones pueden hacer que una persona deje de sentirse segura de sí misma.



¿Cómo puedes recuperar tu brillo?

Recuperar tu bienestar no significa terminar la relación, sino volver a poner el foco en ti mismo. Algunas estrategias que recomiendan los psicólogos y los especialistas son:

Retomar actividades que disfrutes y te hagan sentir bien.

Mantener el contacto con amigos y familiares.

Reservar tiempo para el autocuidado físico y emocional.

Hablar con la pareja sobre cómo te sientes.

Establecer límites saludables y respetar tu espacio personal.

Buscar apoyo psicológico si sientes que la relación está afectando tu bienestar.

Si al mirar atrás notas que has dejado de reconocerte, quizá sea momento de preguntarte si has caído en el glow down effect o si simplemente necesitas volver a dedicarte tiempo.