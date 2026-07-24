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Amor y Sexo

¿Sientes que te compara con su ex? Estas actitudes podrían confirmarlo

Existen ciertas actitudes que pueden revelar que su expareja sigue teniendo demasiado peso en su presente, al punto de compararte constantemente con ella.

Julio 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Actitudes que confirman que te compara con su ex

Actitudes que confirman que te compara con su ex

Getty Images

En una relación de pareja, sentirse valorada, elegida y aceptada es clave para construir un vínculo sano; sin embargo, las experiencias del pasado pueden dejar huellas emocionales, hábitos o recuerdos que influyen en la manera en que una persona se relaciona en el presente.

Una de las situaciones que más inseguridad y dudas te puede generar es sentir que tu pareja aún mide su relación con la sombra de su ex, y te hace sentir como si estuvieras compitiendo con ella, incluso si lo hace de forma sutil.

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Actitudes que confirman que te compara con su ex

Hablar ocasionalmente de una relación pasada no necesariamente representa un problema; todos tenemos una historia antes de conocer a alguien; sin embargo, hay actitudes, comportamientos o comentarios que revelan que esa persona todavía ocupa un espacio importante en su presente contigo.

Incluso si las comparaciones las hace sin darse cuenta o de manera inofensiva, pueden afectar el vínculo que están tratando de construir y por eso es importante identificarlo, para que puedas tomar decisiones que prioricen tu bienestar.

Habla de su ex con frecuencia

Recordar una relación pasada es normal, pero si su ex aparece constantemente en las conversaciones, en anécdotas o incluso en discusiones, puede ser una señal de que esa persona aún ocupa un lugar importante en su mente.

Frases como “mi ex hacía esto mejor”, “con ella pasaba algo diferente” o “antes estaba acostumbrado a…” te pueden hacer sentir que estás compitiendo con alguien que ya no debería formar parte de su vida, y mucho menos su relación.

Te compara directamente con su ex

Una señal clara de comparación aparece cuando tu pareja mide tus decisiones, gustos o forma de ser con los de su ex, puede hacerlo de manera directa o mediante comentarios aparentemente inocentes.

Por ejemplo, decir que era más cariñosa, más organizada, más divertida o que tenía ciertos hábitos, puede crear una sensación de no ser suficiente.

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Actitudes que confirman que te compara con su ex

Getty Images

Idealiza a su ex

Idealizar a un ex ocurre cuando una persona solo recuerda los momentos positivos de esa relación y deja de lado las razones por las que terminó, y esto también te hace sentir que sigues compitiendo con la versión idealizada que tiene de su ex.

Tiene apego emocional por objetos que representan esa relación

Conservar fotografías, regalos o recuerdos de una relación pasada no siempre es negativo; sin embargo, si esos objetos tienen un significado emocional que interfiere con la nueva relación o si la persona se muestra incapaz de hablar del tema, podría indicar que aún no ha cerrado esa etapa.

¿Qué hacer si sientes que te compara con tu ex?

Una relación sana no debe sentirse como una constante competencia con el pasado, si las comparaciones afectan tu autoestima, es importante hablarlo con honestidad para expresar cómo te hacen sentir.

Recuerda que una pareja saludable reconoce su historia anterior, pero construye el presente sin medir a alguien nuevo con la misma vara del pasado, construye un nuevo presente con nuevas experiencias juntos.

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