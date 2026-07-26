Sentir mariposas en el estómago o una gran emoción al comenzar una relación es completamente normal, pero cuando la necesidad de estar enamorado domina tu vida y tu bienestar depende por completo de una pareja, podría ser una señal de adicción al amor.

Aunque la adicción al amor puede parecer algo romántico, en realidad es un patrón que puede ser tan perjudicial y autodestructivo como cualquier otra adicción, pues causa una dependencia emocional que puede llegar a destruirte.

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¿Qué es la adicción al amor?

La adicción al amor hace que la persona desvíe su atención de sus problemas o insatisfacciones y concentre casi toda su energía en la relación, dejando de lado otros aspectos importantes de su vida.

Diversos estudios han encontrado que el enamoramiento activa las mismas áreas cerebrales relacionadas con las adicciones, provocando euforia, cambios de humor, menor apetito y miedo a perder a la persona que genera esas emociones.

Señales de que eres adicta al amor

Los psicólogos señalan que existen diversos síntomas que pueden indicar que una persona presenta una adicción al amor.

Te enamoras muy rápido

Sientes una conexión profunda desde las primeras citas e imaginas un futuro juntos casi de inmediato, por eso idealizas a la otra persona antes de conocerla realmente y aceleras el ritmo de la relación.

No soportas estar soltera

La idea de permanecer sin pareja te genera ansiedad, vacío o tristeza, y por eso buscas iniciar una nueva relación poco tiempo después de terminar la anterior, sin darte tiempo para sanar de verdad.

¿Te enamoras demasiado rápido? 6 señales de que podrías tener adicción al amor Getty Images

Tu felicidad depende de tu pareja

Tu estado de ánimo cambia según la atención, los mensajes o el comportamiento de tu pareja, y si la comunicación disminuye, experimentas angustia o miedo constante a que la relación termine.

Justificas las red flags

Te las pasas justificando las faltas de respeto, celos excesivos o comportamientos tóxicos con tal de evitar una ruptura, pues ell miedo a perder a la persona pesa más que tu propio bienestar emocional.

Abandonas tu vida propia

Tus amistades, familia, trabajo o pasatiempos pasan a segundo plano, pues la relación ocupa casi todo tu tiempo y energía, hasta el punto de que tu identidad comienza a girar únicamente alrededor de la pareja.

Repites el mismo patrón una y otra vez

Aunque las relaciones terminen haciéndote sufrir, vuelves a involucrarte rápidamente con alguien que presenta características similares, por eso es común sentir que no puedes romper ese ciclo.

Si presentas algunos de esos síntomas, recuerda que fortalecer la autoestima, disfrutar de la propia compañía y establecer límites saludables son claves para construir relaciones basadas en el bienestar y no en la dependencia emocional.