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Amor y Sexo

¿Por qué amar a alguien que no sabe recibir amor puede terminar lastimándote? Así es como te rompe

No todo lo que puedes sostener te corresponde, a veces dejar de salvar a los demás también es una forma de cuidarte y elegirte.

Septiembre 28, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué no deseo a mi pareja aunque la amo?

¿Por qué amar a alguien que no sabe recibir amor termina por romperte?

Getty Images

Amar a alguien no siempre significa que esa persona sepa qué hacer con el amor que recibe, pues hay quienes desean sentirse queridos, pero cuando encuentran afecto, compromiso o cercanía emocional, levantan barreras, se alejan o incluso terminan rechazando aquello que tanto buscaban.

Puedes empezar a cuestionarte sobre lo que podría estar haciendo mal, a esforzarte más y tener más paciencia, esperando que la otra persona finalmente se abra emocionalmente, y muchas veces, esto nunca ocurre.

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¿Por qué amar a alguien que no sabe recibir amor termina por romperte?

Lo primero que debes entender, es que el amor que das no siempre puede resolver las dificultades emocionales que alguien más tiene para recibirlo, y más allá del amor que puedas sentir por la otra persona, debes priorizar tu bienestar.

Tus muestras de cariño lo incomodan

Una persona que tiene dificultades para recibir amor puede sentirse incómoda ante las muestras de afecto, los compromisos emocionales o incluso la intimidad, y comienza una dinámica extraña donde muchas veces se muestra interesado y otras distante, y tú terminas tratando de descifrar lo que está pasando y con mucha confusión.

Señales de que tu pareja te está robando la energía

¿Por qué amar a alguien que no sabe recibir amor termina por romperte?

Getty Images

Empiezas a dar más de lo que recibes

Cuando percibes que tu pareja no responde de la misma manera, es fácil caer en la necesidad de compensarlo, comienzas a prestar más atención, más tiempo, más explicaciones y más oportunidades, con la esperanza de que algún día la relación se sienta equilibrada.

El problema aparece cuando esa espera se convierte en una forma de abandonar tus propias necesidades, por eso es importante que recuerdes que en una relación sana, no deberías estar demostrando constantemente tu valor.

Dudas de tu propio valor

El rechazo puede hacerte dudar de ti misma, pero las dificultades emocionales de la otra persona no invalidan tus necesidades afectivas ni justifican que debas conformarte con menos.

¿Por qué no debes permanecer con alguien que no sabe cómo sostener tu amor?

Comprender las heridas emocionales de alguien puede ayudarte a tener empatía, pero comprender no significa justificar cualquier comportamiento, pues una persona puede tener miedo al compromiso, dificultad para expresar emociones o experiencias que hayan afectado su manera de relacionarse; aun así, corresponde a esa persona hacerse responsable de trabajar en ello.

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