Orbiting: ¿Por qué alguien sigue viendo tus historias y dándote likes, pero nunca te escribe?

Nunca responde tus mensajes. Te dejó de escribir hace meses o semanas, pero sigue siendo el primero en ver todas tus historias de Instagram y a veces incluso te sorprende con un like inesperado en una foto que subiste hace tiempo en tu feed. ¿Te suena familiar? Quizá estés experimentando orbiting, un comportamiento cada vez más común en la era de las redes sociales que puede dejar más preguntas que respuestas.

¿Qué es el orbiting?

El orbiting ocurre cuando alguien deja de mantener un contacto directo contigo, pero sigue presente de forma constante en tus redes sociales. Quizá ya no te escribe, evita iniciar una conversación o desapareció de tu vida, pero continúa viendo tus historias, reaccionando a tus publicaciones o dejando algún “like” de vez en cuando. Esa mezcla de distancia e interacción puede generar confusión sobre cuáles son sus verdaderas intenciones.

¿Por qué ve tus historias, pero no te escribe?

¿Qué pasa por la mente de una persona que hace orbiting? No existe una única respuesta. Las razones pueden variar según la persona y el tipo de relación que tuvieron. Sin embargo, especialistas en relaciones coinciden en que estos son algunos de los motivos más comunes.

Evade la culpa

En algunos casos, seguir interactuando en redes puede ser una forma de aliviar la incomodidad que genera haber terminado una relación sin una conversación clara. Dar un “like” o reaccionar a una historia puede hacer que la persona sienta que sigue presente, aunque en realidad evite abordar lo que quedó pendiente.

No está seguro de lo que quiere

No busca nada serio contigo, pero tampoco quiere soltarte. Algunas personas disfrutan mantener un vínculo ambiguo porque les resulta reconfortante saber que todavía existe una conexión, aunque no tengan intención de iniciar una relación o retomarla. Quizá cumples la función de ser un refugio temporal para cuando se siente incomprendido porque, en ocasiones, se trata de personas que le temen a la soledad.

Quiere saber si sigues ahí

Puede ser que comente brevemente tus publicaciones solo para conocer tu reacción. Si le contestas, puede interpretar tu respuesta como una señal de que la conexión sigue disponible. Sin embargo, nunca mantiene una conversación profunda y la mayor parte de las veces termina dejándote en leído.

No quiere que lo olvides

En ocasiones, el orbiting puede responder simplemente al deseo de seguir ocupando un lugar en la vida de la otra persona. Aunque no exista una intención clara de volver, mantener esa presencia en redes sociales puede hacer que el vínculo nunca termine de cerrarse.

Tiene dificultad para cerrar ciclos

Algunas personas también tienen dificultades para cerrar etapas importantes. En esos casos, seguir viendo las publicaciones de alguien o reaccionar ocasionalmente a su contenido puede ser una forma de mantenerse cerca sin afrontar una despedida definitiva. Estar en “contacto” contigo mediante redes sociales, lo hace sentir seguro y cómodo a la vez.

La psicología del orbiting: por qué algunas personas siguen pendientes de ti aunque ya no te hablan Getty Images

¿El orbiting significa que todavía le gustas?

No necesariamente. Dar “likes” o ver tus historias puede ser una forma de mantener una conexión superficial, pero eso no siempre se traduce en un interés por volver a hablar o iniciar una relación. La diferencia está en las acciones fuera de las redes sociales: si nunca busca una conversación seria o un encuentro, probablemente su interacción se quede solo en el mundo digital.