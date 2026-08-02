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Amor y Sexo

¿Es cierto que tienes que salir más para encontrar el amor? La verdad detrás de este mito

Si salir más fuera la solución para encontrar el amor, ya estarías junto al hombre de tus sueños, ¿entonces qué significa realmente abrirte al amor?

Agosto 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Es cierto que tienes que salir más para encontrar el amor? La verdad detrás de este mito

¿Es cierto que tienes que salir más para encontrar el amor? La verdad detrás de este mito

Getty Images

Existe la creencia popular de que, si quieres encontrar el amor, tienes que activar tu vida social en lugar de quedarte en casa, pues de esta forma tienes mayores posibilidades de que encuentres al chico de tus sueños.

Ir a fiestas, aceptar invitaciones a eventos sociales, salir de viaje o pasar más tiempo en lugares concurridos, suele verse como la fórmula perfecta para encontrar a tu pareja, ¿pero qué tan cierta es esta teoría?

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Mito o realidad: ¿es cierto que tienes que salir más para encontrar el amor?

Aunque ampliar tu círculo social puede aumentar las posibilidades de conocer personas nuevas, especialistas en relaciones coinciden en que encontrar el amor va más allá de tener una vida social llena de actividades.

Muchas personas creen que deben salir constantemente para encontrar el amor, pero esto puede generar frustración, pues la realidad es que una relación puede surgir en cualquier entorno; lo importante es estar abierto a conocer personas de forma auténtica.

Por otra parte, Carl Jung asegura que su teoría de la sincronicidad, puede tener un papel importante a la hora de encontrar a tu pareja ideal.

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Mito o realidad: ¿es cierto que tienes que salir más para encontrar el amor?

Getty Images

¿Qué dice la teoría de la sincronicidad de Carl Jung?

¿Alguna vez has conocido a alguien de una forma inesperada y has sentido que no fue una simple casualidad? Para muchas personas, esos encuentros especiales parecen tener un significado más profundo, como si hubieran ocurrido en el momento perfecto.

Esta idea se relaciona con la sincronicidad, un concepto creado por el psiquiatra suizo Carl Jung, quien explicó que algunas coincidencias pueden tener un valor especial en nuestra vida.

La teoría también señala que muchas parejas se conocen cuando aún no están listas para estar juntas, y cuando llega el momento adecuada, el Universo genera el encuentro apara que por fin estén juntas.

Un ejemplo de esta teoría podría ser la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi, que antes de comenzar con su relación, coincidieron en diferentes eventos, hasta que finalmente llegó el momento de escribir su historia de amor.

Esta teoría asegura que no necesitas tener una vida social demasiado activa para encontrar el amor, pues muchas veces el Universo se encargará de unirte a la persona ideal para ti.

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