El lenguaje del amor: las 7 cosas que un hombre enamorado suele decirte a diario

Con el tiempo, muchas parejas dejan de expresar su cariño con palabras, pero quienes están realmente enamorados saben que decir lo que sienten es una forma de fortalecer la relación y recordar a su pareja lo importante que es en su vida.
No se trata de frases o palabras preparadas para impresionar, pues cuando un hombre está realmente enamorado, no necesita más que ser completamente natural y espontáneo, son expresiones sinceras que reflejan un amor constante y hacen que su pareja se sienta valorada, segura y querida.
Te podría interesar: ¿Has perdido tu brillo desde que tienes pareja? Descubre si eres víctima del “glow down effect”
Las frases que te dice día a día un hombre que sí está enamorado y comprometido contigo
Aunque cada persona tiene una forma distinta de expresar su amor y afecto, existen expresiones que se dicen de forma constante en relaciones sanas y estables, se trata de palabras que, según la psicología, transmiten apoyo, confianza y amor genuino.
¿Cómo estás? / ¿Cómo te sientes?
Aunque parezca una pregunta simple, un hombre enamorado la hace porque realmente se interesa por tu bienestar, tus emociones y todo aquello que forma parte de tu vida, es una forma de involucrarse en tu vida y hacerte saber que le importa tu bienestar.
Estoy orgulloso de ti
Un hombre enamorado celebra tus logros y te impulsa a crecer, demostrando su admiración y apoyo incondicional, sin competir contigo, pues sabe que en una relación, el apoyo mutuo los hace crecer como persona y como pareja.
Me encanta estar contigo
Un hombre enamorado disfruta compartir cualquier momento contigo y te hace sentir que tu compañía es suficiente para hacerlo feliz, sin importar lo que estén haciendo, desde las cosas más simples y rutinarias, hasta una cita romántica o un viaje juntos.
Gracias por estar en mi vida
Un hombre enamorado valora tu presencia y agradece lo que comparten, haciéndote sentir querida y apreciada cada día, nunca como algo que da por sentado, sino algo que disfruta demasiado y que lo hace feliz.
Te quiero tal y como eres
No solo te lo dice cuando estás bien, también cuando te sientes insegura o cuando no estás en tu mejor momento, es su forma de recordarte que no necesitas cambiar nada y tampoco necesitas fingir ni esforzarte en ser diferente para que esté a tu lado, te quiere con tu luz y con tus sombras.
Contigo todo es más fácil y bonito
Sabe que la vida tiene sus altas y sus bajas, pero que gracias a tu presencia en su vida, siente que todo vale la pena porque encuentra un gran apoyo en ti, y que cuenta contigo en sus momentos más oscuros para poder seguir adelante.
Te ves preciosa
No espera a que te arregles para una ocasión especial, te lo dice cuando no te has maquillado y llevas ropa cómoda, incluso cuando luces cansada, porque para él, la belleza no solo es física, sino todo lo que eres, y eso hace que le brillen lo ojos cuando te mira.