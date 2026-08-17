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por qué ve mis historias pero no me habla

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Amor y Sexo
Orbiting: ¿Por qué alguien sigue viendo tus historias y dándote likes, pero nunca te escribe?
¿Te da likes, ve todas tus historias, pero nunca inicia una conversación? Descubre qué es el orbiting y por qué ocurre.
Agosto 17, 2026
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Gabriela Velasco Ceja