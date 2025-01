Seguramente alguna vez has escuchado o te han dicho del gran martirio que es para los hombres las famosas “blue balls”. Aunque sí son algo que genera molestias, la realidad es que no son algo tan grave como lo pueden llegar a pintar. Aquí te contamos lo que realmente pasa en los hombres cuando llegan a tener “blue balls”.

Como tal, este término coloquial describe una molestia en los testículos que ocurre cuando alguien se excita sexualmente por un tiempo prolongado sin llegar al orgasmo. Durante la excitación, los vasos sanguíneos en los genitales se dilatan, aumentando el flujo de sangre. Si no hay eyaculación, esa acumulación puede causar una sensación de presión o incomodidad, también conocida como hipertensión epididimaria.

Ahora bien, la pregunta del millón, ¿es peligroso? No realmente. Aunque la sensación puede ser incómoda, no representa algún riesgo médico. No daña los testículos ni causa problemas a largo plazo. De hecho, el malestar suele desaparecer en minutos o pocas horas, y hay formas sencillas de aliviarlo: un poco de actividad física como caminar, aplicar compresas frías o simplemente distraerse con otra actividad.

Desafrotunadmante por años, la idea de que las “blue balls” podían ser algo más grave de lo que es, se usó como una excusa para presionar a las parejas a tener relaciones sexuales. Sin embargo, no hay ninguna prueba científica que respalde esta creencia. La hipertensión epididimaria es temporal y no tiene consecuencias negativas para la salud o la fertilidad.

En resumen, las “blue balls” son reales, pero no son una cuestión de vida o muerte. La próxima vez que escuches este término, ya sabes que no hay peligro y que la incomodidad es temporal.