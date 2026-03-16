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Luna nueva en Piscis de marzo: ¿cómo afectará a tus emociones y decisiones según tu signo zodiacal?

El próximo 18 de marzo se producirá la Luna nueva en Piscis, un evento astrológico que marcará el inicio de un ciclo cargado de renovación emocional.

Marzo 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
Luna nueva en Piscis del 18 de marzo: ¿cómo le afecta su tu signo del zodiaco?

Luna nueva en Piscis del 18 de marzo: ¿cómo le afecta su tu signo del zodiaco?

Getty Images

La energía de renovación que trae cada luna nueva se intensifica cuando ocurre bajo la influencia de Piscis, el signo más intuitivo y emocional del zodiaco, marcando un momento ideal para iniciar procesos de sanación, escuchar la voz interior y replantear decisiones que nacen desde el corazón.

Para algunos signos, será una etapa de introspección profunda; para otros, un impulso para tomar decisiones que habían estado postergando.

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Luna nueva en Piscis del 18 de marzo: ¿cómo le afecta su tu signo del zodiaco?

La Luna nueva en Piscis de marzo invita a bajar el ritmo, conectar con la sensibilidad y prestar atención a los sueños, intuiciones y emociones que muchas veces quedan en el olvido debido a la rutina.

Aries

Durante estos días podrías tener intuiciones claras sobre una persona o una situación del pasado que aún genera dudas o sentimientos pendientes.

Tauro

Esta Luna nueva puede generar movimientos en el ámbito social, ayudándote a ver con mayor claridad qué personas están realmente alineadas contigo, además, podrían surgir conversaciones o encuentros inesperados que cambien tu percepción sobre alguien cercano.

Géminis

Durante estos días podrías experimentar una mayor claridad emocional sobre el rumbo que deseas seguir y qué camino se siente más alineado contigo, sobre todo en el ámbito profesional y metas a futuro.

Cáncer

Para Cáncer, esta Luna nueva puede intensificar tu sensibilidad y traer una revelación emocional sobre una relación o situación importante, ayudándote a comprenderla desde una perspectiva diferente.

Leo

Este periodo puede despertar emociones profundas y llevarte a comprender mejor una relación o situación del pasado que aún influye en tu vida emocional, favoreciendo un proceso de liberación y claridad interior.

Luna nueva en Piscis del 18 de marzo: ¿cómo le afecta su tu signo del zodiaco?

Luna nueva en Piscis del 18 de marzo: ¿cómo le afecta su tu signo del zodiaco?

Getty Images

Virgo

Sentirás mayor claridad emocional sobre una persona importante y favoreciendo conversaciones sinceras que podrían revelar sentimientos o situaciones que estaban ocultas.

Libra

Esta Luna nueva pone el foco en tu bienestar y en la forma en que te cuidas en el día a día, por fin te darás cuenta de la necesidad de cambiar ciertas dinámicas o hábitos emocionales que te están restando energía.

Escorpión

Tus emociones se intensificarán y activarás tu lado creativo y romántico. Durante estos días podrías sentir una conexión emocional más profunda o notar que ciertos sentimientos empiezan a hacerse más evidentes.

Sagitario

Para Sagitario, esta Luna nueva activa tu mundo emocional más íntimo, llevándote a reflexionar sobre tu hogar, tus raíces y algunas decisiones del pasado que influyen en tu sensación de seguridad emocional.

Capricornio

Durante estos días podrías tener conversaciones importantes con alguien cercano que cambie tu forma de entender esa relación, y si vale la pena seguir manteniendo vivo el vínculo o es mejor soltar.

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Acuario

Para Acuario, esta Luna nueva invita a reflexionar sobre tu autoestima y el valor que te das en las relaciones. Durante estos días podrías cuestionarte ciertas dinámicas emocionales y reconocer que mereces más de lo que has estado aceptando.

Piscis

Esta Luna nueva marca un nuevo comienzo emocional, despertando una etapa de cambios internos y mayor sensibilidad que podría impulsarte a iniciar un nuevo capítulo en tu vida.

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