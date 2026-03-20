Lubricación vaginal: 5 mitos que es hora de dejar atrás para disfrutar de tu intimidad

La lubricación vaginal es un proceso natural del cuerpo en el que la vigina produce humedad de forma espontánea, especialmente como respuesta a la excitación sexual, para que el contacto íntimo sea aún más cómodo y placentero.

Sin embargo, no está exenta de prejuicios, mitos y creencias erróneas que pueden generar inseguridad o incluso afectar la vida íntima de muchas personas.

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Mitos sobre la lubricación vaginal que es momento de desechar para mejorar la salud íntima

Es importante entender que cada cuerpo es distinto: algunas personas lubrican más, otras menos, y ambas situaciones pueden ser completamente normales, además, también puede variar a lo largo del ciclo menstrual.

Estos son algunos de los mitos más comunes sobre la lubricación vaginal que debes dejar atrás para disfrutar mejor de tu salud íntima y sexual.

Si estás mojada es porque estás excitada

Como ya mencionamos, la lubricación vaginal puede ocurrir por cambios hormonales o por nuestro ciclo menstrual y no necesariamente porque haya excitación sexual, la lubricación no es sinónimo de querer intimidad en ese momento.

Si no hay lubricación, no hay excitación

Uno de los errores más comunes es creer que la lubricación es un reflejo directo del deseo sexual, y aunque están relacionados, no siempre van de la mano. Factores como el estrés, cambios hormonales, medicamentos o el cansancio pueden influir en la lubricación, incluso cuando sí existe excitación.

El lubricante es solo para personas mayores

El uso de lubricantes no tiene edad, ya que son aliados del placer y pueden mejorar la experiencia sexual en cualquier etapa, ya sea para aumentar la comodidad, experimentar nuevas sensaciones o evitar molestias.

Mitos sobre la lubricación vaginal que es momento de desechar para mejorar la salud íntima Freepik

La lubricación siempre debe ser la misma

El cuerpo no funciona de manera automática ni constante, y la lubricación puede variar dependiendo del momento del ciclo menstrual, el estado emocional o la estimulación recibida. Entender estas variaciones ayuda a tener expectativas más realistas.

Si necesitas lubricante, es porque algo anda mal

Este mito puede generar presión innecesaria en la pareja, pero la lubricación no define la calidad de una relación ni el nivel de conexión. Incorporar lubricantes puede ser simplemente una herramienta más para disfrutar y explorar.