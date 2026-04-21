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Amor y Sexo

Los únicos consejos que necesitarás para tener un BUEN encuentro

Menos acrobacias y más conexión. Te revelamos los pilares científicos y prácticos para que tu vida sexual pase de “ok” a “fuera de este mundo”.

Abril 21, 2026 • 
Scarlet Valencia
Lugares kinky que DEBES probar en un encuentro HOT

Los únicos consejos que necesitarás para tener un BUEN encuentro.

Getty Images

Olvida las posiciones que ves en las películas; un buen encuentro no se trata de flexibilidad, sino de presencia y comunicación. Si sientes que tu vida sexual está un poco automatizada o sin nuevas sensaciones, es momento de resetear los conceptos básicos. No necesitas un manual de mil páginas, necesitas ESTOS consejos que van directo al grano, y al clímax.

  1. El 80/20 del placer: El 80% del orgasmo femenino es psicológico y de estimulación externa. Según la sexóloga Emily Nagoski, el “freno” del deseo es el estrés. Si no apagas la mente, el cuerpo no responde.
  2. Comunicación “dirty” pero directa: No asumas que él sabe qué te gusta. Guiar su mano o decir “más rápido”, “más suave” o “ahí mismo” no mata el momento, lo mejora. La asertividad sexual es lo más sexy que existe.
  3. La regla de los 20 minutos: El cuerpo femenino tarda más en “calentarse”. No permitas que la penetración ocurra sin al menos 20 minutos de juego previo, besos y estimulación clitoridiana. Es biología pura.
  4. Lubrica por deber, no por necesidad: El lubricante no es porque te falte deseo, es para maximizar la sensación y evitar microrroturas. Úsalo siempre; cambia el juego por completo.
  5. Adueñate de tu orgasmo: No es responsabilidad de él “darte” un clímax, es tuya conocer tu cuerpo. Si sabes cómo llegas tú sola, podrás enseñarle a él el camino sin rodeos.
6 Tipos de encuentros sexuales que te hacen aprender muuucho

No necesitas un manual de mil páginas, necesitas ESTOS consejos que van directo al grano, y al clímax

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “diferencia de excitación”. La mayoría de las mujeres necesitan estimulación directa en el clítoris para llegar al orgasmo, incluso durante la penetración. Usar un vibrador de pareja no es trampa, es optimizar recursos.

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