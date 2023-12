Algunas acciones perjudican las relaciones sexuales e impiden que sientas placer durante el encuentro íntimo, ¿de cuáles te estamos hablando? Toma nota...

¿Por qué las relaciones sexuales no siempre son como las imaginamos? Quizá tenías en mente alguna referencia de tu película romántica favorita o bien, tus expectativas eran tan altas que no permitiste que esa persona te compartiera un poco de su magia y autenticidad. Hay algunos actos que sabotean el sexo y que no te permiten experimentar el placer en su máxima expresión, ¡te enlistamos algunos de ellos!

8 Cosas que te impiden sentir placer durante el sexo

Falta de lubricación

El cuerpo femenino suele producir su propio lubricante de forma natural durante las relaciones sexuales, pero el acto puede tornarse incómodo y doloroso cuando hay falta de humedad y lubricación vaginal. Esta condición se presenta por diversas razones, como falta de excitación, niveles de estrógeno bajos, métodos anticonceptivos y algunos medicamentos.



Preocupaciones

Haz a un lado la angustia laboral y el estrés del día a día; enfócate únicamente en el momento y en experimentar placer por medio de las caricias y las muestras íntimas de tu pareja. Libera tu mente de las preocupaciones, pues este es el primer paso para con el placer y tener un orgasmo inolvidable.

Autoexigencia excesiva

¿Por qué te presionas por lucir perfecta todo el tiempo? Disfruta de la espontaneidad y naturalidad que conlleva tener sexo. La autoexigencia termina con tu autenticidad, amor propio y aceptación, elementos que son clave para difrutar en su totalidad del acto sexual.



Falta de comunicación

Para que haya intimidad, química y conexión con la otra persona, es indispensable que haya comunicación. Ambos deben sentirse cómodos y libres para hablar abiertamente sobre sus fantasías sexuales, sus límites y sus más grandes deseos en la cama.

Expectativas idealistas

Es normal imaginar que ese encuentro sexual que tanto has anhelado será tan pasional y romántico como lo has visto en tus películas favoritas, pero aprender a apreciar la realidad y lo que conlleva te ayudará a no hacerte falsas expectativas de lo que es en realidad un encuentro sexual.



Hacer comparaciones

Ya sea que tú hagas una comparación destructiva entre tu pareja actual y un antiguo amor o que tú misma te compares con otra de las parejas sexuales que tuvo esa persona, resultará ser un autosabotaje que sin duda arruinará la magia del momento.

Rigidez

Suéltate, fluye y deja a un lado la rigidez. Atrévete a explorar nuevas posiciones sexuales y a disfrutar de lo que pueden ofrecerte los juguetes sexuales. Permítete experimentar y explorar diferetes formas de placer.



Avergonzarte de tu cuerpo

Eres única, eres hermosa y eres auténtica, pero si eres de las personas que prefiere tener relaciones sexuales con la luz apagada por temor a que critiquen tu cuerpo, lamentamos decirte que nunca podrás disfrutar plenamente del sexo. Este acto íntimo debe involucrar confianza, por lo que es de vital importancia que crees un espacio seguro con tu pareja sexual para que ambos se sientan libres de juicios.