Test: ¿Cuál es tu lenguaje del sexo? (Lo que realmente te hace llegar al clímax)

Todas conocemos los lenguajes del amor, pero ¿qué hay de lo que pasa entre las sábanas? Si sientes que “falta algo” pero no sabes cómo pedirlo, es porque no conoces tu lenguaje sexual dominante. No todas vibramos igual: unas necesitan palabras, otras intensidad y otras... un poco de misterio. Es hora de dejar de adivinar y empezar a disfrutar con esta auditoría de placer que te abrirá los ojos, y algo más.

Basado en la teoría de la Dra. Sandra Pertot, existen 10 tipos de perfiles sexuales, pero hoy hablaremos de los 5 más comunes:

El Lenguaje Sensorial (El vibe). No es la meta, es el camino. Necesitas velas, sábanas de seda y que el juego previo dure horas. Si no hay ambiente, no hay clímax. El Lenguaje Químico (La “fricción”). Aquí mandan los cuerpos. Necesitas contacto físico intenso, olores naturales y una conexión animal. Es el lenguaje de los que “no pueden quitarse las manos de encima”. El Lenguaje de Poder (El “control”). Te excita quién manda. Desde el roleplay hasta la dominación suave. El placer viene de la mente y de la entrega (o toma) de control. El Lenguaje Técnico (La precisión). Eres la ingeniera del placer. Necesitas que toquen el punto exacto, con la presión exacta y, preferiblemente, con el juguete de última tecnología que vibra en 4D. El Lenguaje Emocional (La “validación”). Necesitas sentirte amada y segura para abrirte. Para ti, el sexo es la culminación de una conexión intelectual y sentimental profunda.

Cosmo Tip

Haz que tu pareja también lo haga. La mayoría de los problemas en la cama son solo falta de traducción de lenguajes.