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Amor y Sexo

Test: ¿Cuál es tu lenguaje del sexo? (Lo que realmente te hace llegar al clímax)

Realiza este test viral basado en psicología sexual para descubrir tu “lenguaje del sexo” y el tipo de estimulación que tu cuerpo realmente necesita.

Marzo 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mejores juguetes sexuales para mujeres

Test: ¿Cuál es tu lenguaje del sexo?

Getty Images

Todas conocemos los lenguajes del amor, pero ¿qué hay de lo que pasa entre las sábanas? Si sientes que “falta algo” pero no sabes cómo pedirlo, es porque no conoces tu lenguaje sexual dominante. No todas vibramos igual: unas necesitan palabras, otras intensidad y otras... un poco de misterio. Es hora de dejar de adivinar y empezar a disfrutar con esta auditoría de placer que te abrirá los ojos, y algo más.

Basado en la teoría de la Dra. Sandra Pertot, existen 10 tipos de perfiles sexuales, pero hoy hablaremos de los 5 más comunes:

  1. El Lenguaje Sensorial (El vibe). No es la meta, es el camino. Necesitas velas, sábanas de seda y que el juego previo dure horas. Si no hay ambiente, no hay clímax.
  2. El Lenguaje Químico (La “fricción”). Aquí mandan los cuerpos. Necesitas contacto físico intenso, olores naturales y una conexión animal. Es el lenguaje de los que “no pueden quitarse las manos de encima”.
  3. El Lenguaje de Poder (El “control”). Te excita quién manda. Desde el roleplay hasta la dominación suave. El placer viene de la mente y de la entrega (o toma) de control.
  4. El Lenguaje Técnico (La precisión). Eres la ingeniera del placer. Necesitas que toquen el punto exacto, con la presión exacta y, preferiblemente, con el juguete de última tecnología que vibra en 4D.
  5. El Lenguaje Emocional (La “validación”). Necesitas sentirte amada y segura para abrirte. Para ti, el sexo es la culminación de una conexión intelectual y sentimental profunda.
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