¿Qué es una erección de clítoris?

Seguro has escuchado hablar de la “tienda de campaña” masculina, pero ¿alguna vez te has detenido a sentir qué pasa ahí abajo cuando las cosas se ponen hot? Si sientes que tu zona V se vuelve más sensible, se hincha o incluso “late”, bienvenida al club: estás experimentando una erección de clítoris. Sí, leíste bien. El placer femenino tiene su propia ingeniería y es mucho más compleja (y fascinante) de lo que nos enseñaron en la escuela. Prepárate para conocer a tu mejor aliado como nunca antes.

Para entender la erección femenina, primero hay que entender que el clítoris no es solo esa “bolita” externa. Según la uróloga Dra. Helen O’Connell, quien mapeó el clítoris completo en 1998, este órgano mide entre 9 y 12 centímetros y la mayor parte es interna:

Tejido eréctil real. El clítoris está compuesto por exactamente el mismo tejido que el pene. Cuando te excitas, el sistema nervioso envía una señal para que el flujo sanguíneo se concentre en esta zona.

El clítoris está compuesto por exactamente el mismo tejido que el pene. Cuando te excitas, el sistema nervioso envía una señal para que el flujo sanguíneo se concentre en esta zona. ¿Qué pasa físicamente? Al llenarse de sangre, el clítoris se expande, se endurece y aumenta su tamaño, puede llegar a duplicarse. Los labios menores también se congestionan y cambian de color a un tono más oscuro o rojizo.

Al llenarse de sangre, el clítoris se expande, se endurece y aumenta su tamaño, puede llegar a duplicarse. Los labios menores también se congestionan y cambian de color a un tono más oscuro o rojizo. El “capuchón” se retrae. Durante la erección, el glande del clítoris se vuelve tan sensible que el capuchón que lo protege suele retraerse para permitir una estimulación más directa. ¡Ojo! A veces está tan sensible que el contacto directo duele; por eso el juego previo con lubricación es vital.

Durante la erección, el glande del clítoris se vuelve tan sensible que el capuchón que lo protege suele retraerse para permitir una estimulación más directa. ¡Ojo! A veces está tan sensible que el contacto directo duele; por eso el juego previo con lubricación es vital. Función biológica. Esta “erección” no solo se siente bien, sino que posiciona los órganos internos para que el roce durante la penetración o la estimulación externa sea mucho más efectivo. Es la señal de tu cuerpo de que el “horno está listo para los bollos”.

Tips para maximizar la “erección” de tu clítoris:

No corras al postre: El clítoris necesita tiempo, 20 minutos aprox, para alcanzar su máxima erección. El foreplay es su combustible. Lubricación es poder: Al estar erecto, el tejido es más delicado. Un buen lubricante a base de agua evitará irritaciones y potenciará la sensación. Explora los “bulbos": No te quedes solo en la punta. Presionar suavemente los labios mayores también estimula las raíces internas del clítoris que están erectas.

La próxima vez que sientas ese “latido” especial, sonríe: es tu clítoris dándote luz verde para disfrutar al máximo.