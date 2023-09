Sexo tántrico, ejercicios para sentir el máximo placer

Antes de abordar el tema de interés, debes saber que el sexo tántrico no es otra cosa que una práctica del tantra, la filosofía india que sistematiza técnicas tradicionales con características esotéricas y se concentra específicamente en el cuerpo

Sí, sabemos que suena difícil, pero como cualquier otro ejercicio físico requiere de entrenamiento hasta perfeccionar la técnica, créeme, el resultado valdrá la pena.

Entonces, el tantra es una serie de costumbres orientales que utilizan la energía material para lograr una conexión interior con uno mismo, esta filosofía tiene diversas variantes que se aplican en países asiáticos como la India, Corea, Indonesia, China, Mongolia, Nepal y Japón, En pocas palabras, el tantra es el camino directo a la iluminación divina.

Qué es el sexo tántrico

Como ya te adelantamos, el sexo tántrico es la práctica íntima entre dos personas que canalizan la energía corporal con un fin espiritual, esta práctica además de intensificar el placer contrarresta los venenos del amor: la monotonía, la infidelidad y la desconfianza.

Además de fortalecer el vínculo emocional con tu pareja, otro beneficio del sexo tántrico es que robustece tu autoestima y amplia los canales de comunicación con tu ser amado, pero no sólo es una metodología para potenciar el placer, sino que es una práctica vinculada a la meditación que puede propiciar la espiritualidad en la pareja, recuerda que somos seres metafísicos que de un modo u otro, necesitamos fortalecer nuestros sistemas de creencias para disfrutar la existencia.

Pexels

Ejercicios de sexo tántrico para principiantes

Te sugerimos proponer estas prácticas a tu pareja con la garantía de que todo lo que ocurra ahí será mágico si además practican la paciencia y la comprensión, por supuesto, el sexo tántrico se disfruta con la persona de tu confianza, no intentes hacerlo con una pareja casual, no es el fin de esta filosofía.



El presente es sagrado

En el tantra no existe otro tiempo verbal además del presente, es decir, todo lo que puedes y no puedes es aquí y ahora, lo cual tiene sentido durante la práctica sexual, si durante el delicioso estás pensando en otras cosas no será posible llegar al orgasmo, ni siquiera podrán alcanzar la excitación suficiente para disfrutar el paseo.

concéntrate en el presente, el olor de tu pareja, la textura de su piel, su respiración, los ruidos que emite con el contacto, los fluidos y el ambiente, es un momento sagrado, disfrútalo y olvídate del pasado y el futuro que sólo funcionan para aprender un idioma.

Ejercicio: una vez que ambos se encuentran desnudos, justo antes del coito, se van a sentar uno frente al otro y durante cinco minutos van a cerrar los ojos y se harán conscientes de su propia respiración, una vez que ambos la controlan la entrada y salida de aire por la nariz el siguiente paso es fusionarlas y de ese modo se abrirá el canal energético de ambos.

La complicidad entre pareja se fortalece con el sexo tántrico Pexels

Establezcan contacto visual

Una vez que fusionaron la respiración de ambos, van a abrir los ojos y se van a mirar fijamente en silencio. Esta práctica amplía los canales de comunicación entre ambos ya que no es necesario hablar para entender los deseos y las restricciones de la pareja cuando ejercitan la comunicación a través de las miradas.

Al principio puede ser incómodo porque es una práctica muy poco común en Occidente, sin embargo, una vez que lo dominan el entendimiento entre ambos será potencialmente mejor.



Exploración del Valle

En el sexo tántrico, la figura femenina y su sexualidad son vitalmente importantes por la simbología que la rodea, por ejemplo la ternura, la escucha y la delicadeza y es que estas características te exigen mantener sensibilidad activa en todo momento. No es que la figura masculina no sea importante, sino que esta práctica filosófica de la sexualidad se rige por las temporalidades de la feminidad como la fertilidad y la ovulación.

Pexels

Descubrimiento de un nuevo universo

Este ejercicio tiene como finalidad descubrir las zonas erógenas del cuerpo de tu pareja a través de señales no habladas, por ejemplo, cuando tu pareja toque o se acerque a una zona sensible también debe estar totalmente concentrado en las señales que emita tu cuerpo como sonidos o fluidos que demuestren que lo está haciendo bien.



Diferentes velocidades

El objetivo de esta práctica, además de ampliar la conexión espiritual con tu pareja y disfrutar simultáneamente de la intimidad, es romper la rutina y la monotonía.

Ejercicio: generalmente, la práctica sexual inicia con mucha intensidad y a veces se hace de forma descontrolada, no es que esté bien o esté mal, finalmente si ambos lo disfrutan se está cumpliendo con el objetivo. Si desean intentar otra cosa, la sugerencia es seguir este patrón: 5-1, 4-1, 3-1, 2-1, 1-1 y volver a empezar, es decir, el primer número corresponde al número de penetraciones suaves, el segundo corresponde a las penetraciones de máxima intensidad.

Además de tomar el control de la eyaculación, tu pareja se enloquecerá con este cambio de ritmo.

Pexels

Dominio del placer

La finalidad del sexo no sólo es llegar al orgasmo y ya, en realidad es un proceso mucho más profundo y complejo. Para dominar el placer y no al revés, práctica el dominio del placer que consiste en realizar un alto total cuando el orgasmo se encuentre cerca.

Además de prolongar el camino y contribuir a un orgasmo simultáneo entre tú y tu pareja, el dominio del placer te permitirá escuchar a tu cuerpo y sus manifestaciones antes, durante y después de llegar al punto más álgido del orgasmo.