¿Por qué no todos los orgasmos se sienten igual? Debes saber que hay algunos factores y prácticas que podrían estar saboteando tu orgasmo sin que lo sepas, por ejemplo: te preocupas demasiado por cómo te ves, piensas de más las cosas, te preocupas en exceso por llegar al clímax, no recibes la estimulación que realmente necesitas, no te sientes cómoda o tienes mucho estrés.

Algunos orgasmos pueden ser breves y suaves, mientras que otros provocan una sensación de placer tan intensa que incluso pueden hacer que las piernas tiemblen o que necesites unos segundos para recuperarte. Y aunque cada mujer experimenta el placer de manera diferente, existen ciertos factores que pueden influir en la intensidad de un orgasmo, te decimos cuáles son.

Las 5 cosas que pueden hacer que un orgasmo femenino sea más intenso

1. Dedicar más tiempo a la excitación antes del orgasmo

¿Has escuchado hablar del término edging? Se trata de un truco sencillo pero demasiado efectivo que consiste en retrasar el orgasmo lo más que puedas, es decir cuando parezca que vas a llegar al orgasmo, retrasar la acción en las zonas erógenas para posteriormente volverte a aproximar al clímax.

Durante la excitación sexual, aumenta el flujo sanguíneo hacia los genitales, el clítoris se vuelve más sensible y se producen cambios físicos que preparan al cuerpo para experimentar placer. Por eso, dedicar tiempo a los besos, las caricias y la estimulación de las zonas erógenas puede ayudar a incrementar la excitación antes de llegar al orgasmo.

2. Estimular el clítoris de la manera adecuada

El clítoris es uno de los órganos más importantes para el placer sexual femenino, ya que contiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas y su objetivo es producir sensaciones placenteras. Para muchas mujeres, la estimulación del clítoris es fundamental para alcanzar el orgasmo, incluso cuando existe penetración vaginal. Sin embargo, no todas disfrutan del mismo tipo de contacto. Algunas prefieren movimientos suaves y constantes, mientras que otras encuentran más placenteras las caricias indirectas o una presión ligeramente mayor. Experimentar con diferentes ritmos, intensidades y formas de estimulación puede ayudarte a identificar cuáles generan mayor placer para alcanzar un orgasmo más intenso.

3. Fortalecer los músculos del suelo pélvico

Durante el orgasmo femenino suelen producirse contracciones involuntarias y rítmicas de los músculos del suelo pélvico, por lo que mantener una buena función muscular en esta zona puede contribuir a mejorar algunas sensaciones relacionadas con el placer. Fortalecerlo con ejercicios como los Kegels puede mejorar tu sensibilidad y ayudarte a controlar mejor tus respuestas durante el sexo.

4. Aprender a controlar el ritmo de la estimulación

¿Alguna vez has estado a punto de tener un orgasmo y has sentido que la excitación desaparece cuando cambia el ritmo de las caricias? Esto sucede porque la respuesta sexual depende, entre otras cosas, del tipo de estimulación que recibe el cuerpo y de cómo se mantiene a lo largo del encuentro. Para algunas mujeres, conservar un ritmo constante cuando están cerca del orgasmo puede resultar especialmente placentero.

5. Reducir el estrés y concentrarte en las sensaciones

Aunque solemos pensar que la intensidad de un orgasmo depende únicamente de la estimulación física, el cerebro también desempeña un papel fundamental en la respuesta sexual. El estrés, la ansiedad, las distracciones y la preocupación por el desempeño pueden dificultar que algunas mujeres se concentren en las sensaciones placenteras.

Por el contrario, sentirse cómoda, segura y libre de expectativas puede facilitar la excitación y ayudar a disfrutar más del encuentro.