Los besos son una de las expresiones de amor más íntimas y placenteras; sin embargo, además de transmitir cariño y pasión, también pueden propagar bacterias, virus y algunas enfermedades que podrían hacerte pasar un muy mal rato.

La llamada enfermedad del beso es una de esas enfermedades, que aunque puede parecer inofensiva, puede causar síntomas como fiebre, malestar general y un agotamiento que te lleva a la cama por varios días.

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¿Qué es la enfermedad del beso?

La enfermedad del beso, conocida como mononucleosis infecciosa, es una infección causada por el virus de Epstein-Barr que se transmite principalmente por la saliva, y es más común en jóvenes.

Esta enfermedad puede provocar síntomas como dolor de garganta, cansancio extremo y malestar general, y aunque sí es contagiosa, se propaga con menor facilidad que la gripe, y en algunos casos también puede aparecer inflamación del hígado o del bazo, por lo que los médicos recomiendan evitar actividades físicas intensas durante la recuperación.

La enfermedad del beso: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas Getty Images

¿Cómo se diagnostica y cómo se cura la enfermedad del beso?

La mononucleosis se diagnostica con revisión médica y análisis de sangre, debido a que sus síntomas se parecen a otras infecciones, por eso se recomienda no automedicarse, y aunque no existe un tratamiento específico contra el virus, el reposo, la hidratación y medicamentos para aliviar los síntomas ayudan en la recuperación.

Prevenir la enfermedad del beso

Aunque no existe una vacuna contra la mononucleosis, evitar el contacto con una persona infectada, no compartir utensilios y mantener buena higiene ayuda a prevenirla, es importante que aprendas a reconocer los síntomas y acudir al médico es clave para evitar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado, en caso de ser necesario.

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