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Amor y Sexo

¿Por qué tu pareja quiere morderte o arañarte durante el sexo? La psicología detrás de estos impulsos salvajes

Aunque para algunos puede parecer una reacción “animal” o impulsiva, la psicología explica que este comportamiento tiene mucho más significado emocional y biológico.

Mayo 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué tu pareja quiere morderte o arañarte durante el sexo?

¿Por qué tu pareja quiere morderte o arañarte durante el sexo?

Getty Images

Durante un encuentro íntimo, la pasión y la intensidad del momento pueden llevarnos a intercambiar besos y caricias cada vez más apasionadas, y entre respiraciones agitadas y el deseo en su punto máximo, muchas parejas llevan esa conexión un paso más allá con pequeñas mordidas, suaves arañazos y gestos impulsivos que aumentan el calor del momento.

Para muchos, este acto puede parecer una reacción impulsiva, incluso animal, pero lejos de ser un comportamiento extraño o peligroso, la psicología ha dejado claro que tiene que ver más con nuestro instinto biológico y emocional.

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¿Por qué tu pareja quiere morderte o arañarte durante el sexo?

Psicólogos y expertos en sexualidad, coinciden en que morder o arañar durante el sexo, forma parte de una expresión instintiva de placer, deseo y excitación, pues durante el momento también se experimenta adrenalina y conexión emocional.

Durante el sexo, el cerebro libera sustancias como dopamina, oxitocina y adrenalina, una combinación química que aumenta la euforia, la excitación y la sensación de conexión con la otra persona, y en algunas ocasiones es tan intenso, que se siente la necesidad de “expresar” físicamente ese deseo a través de mordidas o rasguños.

Por otra parte, la psicología ha denominado este fenómeno como agresión afectiva, una reacción donde las sensaciones y emociones positivas se sienten de una forma tan intensa, que los impulsos físicos podrían verse “agresivos”.

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¿Por qué tu pareja quiere morderte o arañarte durante el sexo?

Getty Images

El instinto primitivo se manifiesta durante los juegos eróticos

Especialistas aseguran que las mordidas y rasguños también forman parte de la evolución, pues durante el sexo se activan regiones del cerebro donde se vinculan el instinto y las conductas primitivas, experimentando el deseo salvaje.

Un arañazo en la espalda o una mordida en el hombro se convierten en señales físicas de intensidad, pasión y entrega mutua, que intensifican la excitación y el juego erótico durante su encuentro íntimo.

¿Es normal querer morder o arañar a mi pareja durante el sexo?

Sí, mientras exista consentimiento, respeto y comodidad mutua, las mordidas suaves o los arañazos durante el sexo son conductas bastante comunes, pues suelen ser una mezcla de química cerebral, intensidad emocional y deseo físico llevado al límite del placer.

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