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Amor y Sexo

Gooning: así es la técnica que prologa el placer al máximo y ya se considera el fetiche de 2026

Si quieres llevar tus encuentros íntimos a otro nivel, el gooning puede convertirse en la técnica perfecta para prolongar el placer y elevar las sensaciones al máximo.

Marzo 20, 2026 • 
Melisa Velázquez
Gooning: así es la técnica que prologa el placer al máximo y ya se considera el fetiche de 2026

Gooning: así es la técnica que prologa el placer al máximo y ya se considera el fetiche de 2026

Getty Images

Existen diversas técnicas que te ayudan a llegar al orgasmo mucho más rápido; sin embargo, la técnica o método del gooning busca precisamente lo contrario, pues la intención es prolongar por más tiempo el placer para que experimentes nuevas sensaciones antes de llegar al clímax.

Quienes lo practican explican que el gooning no se trata solo del placer físico, sino también mental, pues se trata de experimentar placer evitando deliberadamente el final inmediato para crear una experiencia sensorial única y fascinante.

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Qué es el gooning, el fetiche de 2026 que lleva al trance por placer

El experto en sexo Zachary Zane, define el gooning como una técnica que consiste en prolongar el placer a través de la masturbación durante largos periodos, se detiene la estimulación en el punto más alto para evitar el ergosma y se retoma tras una pausa para así intensificar el placer.

Durante la pausa, la pareja puede jugar con palabras atrevidas, besos, caricias e incluso ver contenido erótico con los mantenga exitados, pero sin llegar al clímax.

Los gooners entran en un estado de trance, conocido como el ‘estado de goon’, por estar tan cerca del clímax y luego retirarse justo antes de correrse”, asegura el experto.

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Gooning: así es la técnica que prologa el placer al máximo y ya se considera el fetiche de 2026

Gooning: así es la técnica que prologa el placer al máximo y ya se considera el fetiche de 2026

Getty Images

¿Por qué el gooning se ha convertido en el fetiche favorito del 2026?

El gooning ha ganado popularidad porque cada vez más personas buscan experiencias sexuales donde puedan experimentar sensaciones más conscientes y prolongadas, alejándose de la idea de rapidez.

Algunos especialistas apuntan que, practicado de forma consciente, el gooning puede ayudar a:

  • Conocer mejor el propio cuerpo
  • Mejorar el control sobre la excitación
  • Reducir la ansiedad por el rendimiento sexual
  • Intensificar la experiencia del orgasmo cuando finalmente ocurre

En un mundo acelerado, la idea de detenerse y prolongar el placer parece, para muchos, no solo atractiva, sino necesaria; sin embargo, también recomiendan mantener un equilibrio y evitar que cualquier práctica se convierta en una dependencia o afecte la vida cotidiana.

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