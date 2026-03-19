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Amor y Sexo

Odaxelagnia: la forma más sutil de sadismo que despierta orgasmos y placer intensos en ambos

La odaxelagnia se ha posicionado como una de las prácticas más exploradas por las parejas que buscan intensificar el placer y añadir nuevas sensaciones a su vida íntima.

Marzo 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es la odaxelagnia?

¿Qué es la odaxelagnia?

Getty Images

En el mundo de la sexualidad, existen prácticas que se salen de lo común y muestran lo complejo que puede ser el deseo y la conexión entre dos personas, algunas de ellas se caracterizan por el sadismo, porque influyen cierto dolor, y una de las más populares es la odaxelagnia.

Aunque se trata de un término poco conocido, es una de las prácticas más populares entre las parejas que buscan experimentar mayor placer durante la intimidad, saliendo un poco de lo convencional.

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¿Qué es la odaxelagnia?

La odaxelagnia se describe como la excitación derivada de morder o ser mordido durante el encuentro erótico, y aunque puede sonar intensa, no necesariamente implica dolor extremo ni violencia.

En su forma más sutil, se trata de una expresión de deseo que mezcla sensaciones físicas con una fuerte carga emocional, donde el límite entre el placer y una ligera incomodidad se vuelve parte del juego, experimentando mayor placer que puede llevar a orgasmos mucho más intensos.

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¿Por qué algunas personas sienten placer al morder o ser mordidas?

Getty Images

¿Por qué algunas personas sienten placer al morder o ser mordidas?

Un estudio publicado por los doctores Bradley C. Stephan y Fereydoun D. Parsa, de la Universidad de Hawái, señala que algunas personas liberan endorfinas al sentir dolor, lo que puede aumentar el placer durante la intimidad.

Por ello, prácticas como la odaxelagnia, que incluye mordidas, son comunes y suelen vincularse al BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo), por el juego de poder y la aplicación de dolor.

Beneficios de practicar la odaxelagnia en la intimidad

Cuando se practica de forma consensuada y cuidadosa, puede aportar varios beneficios en la intimidad:

  • Mayor excitación, pues las mordidas suaves pueden estimular terminaciones nerviosas y aumentar la intensidad del placer.
  • Una ligera sensación de dolor puede generar endorfinas, lo que provoca bienestar y eleva la experiencia sexual.
  • Conexión emocional, pues esta práctica requiere confianza y comunicación, lo que fortalece el vínculo entre la pareja.
  • Rompe la rutina porque introduce nuevas sensaciones que ayudan a evitar la monotonía en la vida íntima.

La clave está siempre en el consentimiento, la comunicación y el respeto de los límites para que la experiencia sea placentera y segura para ambos.

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