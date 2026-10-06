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Amor y Sexo

¿Es verdad que los hombres solo aman una vez en la vida? Esto dice la psicología

Existe la teoría de que un hombre solo se enamora de verdad una vez. ¿Es cierto? Esto sabemos sobre los hombres, el primer amor y volver a enamorarse.

Octubre 06, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Es verdad que los hombres solo aman una vez en la vida? Esto dice la psicología

Getty Images

La mente masculina parece ser todo un misterio cuando se trata del proceso del enamoramiento. Aunque cada persona vive este proceso de manera diferente, podemos identificar cuatro etapas que suelen aparecer cuando un hombre comienza a desarrollar sentimientos cada vez más profundos: atracción, proximidad, vulnerabilidad y, finalmente, enamoramiento. Sin embargo, existe la creencia de que ellos solo atraviesan por este proceso una vez, es decir, que solo se enamoran de verdad una vez en su vida.

De acuerdo con esta idea, existe una mujer que marca su vida para siempre. Incluso puede tener otras relaciones, casarse y formar una familia después de ella, pero supuestamente nunca vuelve a amar con la misma intensidad. Esto suena demasiado romántico si eres “esa mujer”, pero no tan color de rosa si eres la novia que llegó después de ella.

Pero ¿realmente existe evidencia psicológica que demuestre que los hombres solo pueden amar profundamente una vez?

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¿Es verdad que los hombres solo aman una vez en la vida? Esto dice la psicología

No existe evidencia científica que respalde esta teoría que se ha popularizado durante años. De hecho, las investigaciones sobre enamoramiento no establecen que los hombres tengan la capacidad de amar profundamente una sola vez a lo largo de su vida.

Entonces, ¿por qué esta teoría nos parece tan convincente y es tan conocida?

Hay relaciones que sí pueden dejar una huella enorme e imposible de borrar, y es aquí donde el mito tiene una pequeña parte de realidad. Todas las personas podemos tener relaciones que nos marquen profundamente y que, si bien pueden ser amores que se superen, también pueden convertirse en amores que nunca se olvidan.

Puede ser el primer gran amor, la persona con quien vivimos determinadas primeras veces, una relación especialmente intensa o incluso un vínculo imposible que terminó sin el cierre que necesitábamos. Pero recordar a alguien durante años no significa ser incapaz de volver a enamorarte. Se puede vivir con cariño y nostalgia por esa persona, pero eso no impide desarrollar una conexión emocional completamente nueva con alguien más.

Se puede idealizar más un amor que terminó

La mente puede ser peligrosa cuando se trata de recordar a alguien que ya no está en tu vida. Cuando una historia termina, tener una explicación puede ayudarnos a procesarla. Puede ser porque no funcionó, porque se acabó el amor o porque hubo una traición. Pero cuando no existe un cierre claro, la relación puede dejar demasiados espacios en blanco que nos lleven a pensar una y otra vez en esa persona. Con el tiempo podemos empezar a recordar los mejores momentos de una relación mientras algunos de los problemas que provocaron su final pierden intensidad. De pronto ya no estamos comparando nuestra relación actual contra una relación pasada. Estamos comparándola contra una versión editada de ella.

Los hombres sí pueden volver a enamorarse

La evidencia disponible no indica que los hombres sean emocionalmente incapaces de volver a enamorarse después de haber amado intensamente a alguien más. La capacidad de crear nuevos vínculos sigue existiendo y la manera en la que una persona vuelve a enamorarse dependerá de muchísimos factores: su personalidad, experiencias anteriores, disponibilidad emocional, circunstancias y la conexión que construya con una nueva pareja.

Entonces no, la psicología no dice que los hombres solo amen una vez en la vida. Quizá algunos recuerden durante décadas a una persona que los marcó profundamente. Incluso pueden sentir cariño o nostalgia por ella mucho tiempo después de que la relación terminó. Pero recordar al amor que más te marcó no significa que haya sido el último amor que eras capaz de sentir.

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Las 4 etapas por las que pasa un hombre cuando se está enamorando

Getty Images

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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