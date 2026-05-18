Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

El secreto del orgasmo femenino está en el cerebro y la ciencia explica por qué y cómo influye

El cerebro actúa como el verdadero “centro de control” del orgasmo femenino, y sin él, no podrías experimentar el placer.

Mayo 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo influye el cerebro en el orgasmo femenino?

¿Cómo influye el cerebro en el orgasmo femenino?

Getty Images

El orgasmo femenino sigue siendo un tema de conversación imprescindible dentro de la salud sexual femenina, pues para algunas de ellas representa un reto poder experimentarlo o incluso identificar sus sensaciones.

Recientemente, la ciencia ha determinado que el cerebro juega un papel fundamental en el placer sexual femenino, y que sin él, simplemente no podría experimentar un orgasmo, por lo mucho que influye en la química, las emociones y sensaciones.

Te podría interesar: ¿Por qué tu pareja quiere morderte o arañarte durante el sexo? La psicología detrás de estos impulsos salvajes

¿Cómo influye el cerebro en el orgasmo femenino?

La dopamina, una de las hormonas relacionadas con el placer y la recompensa, tiene un papel clave en el deseo sexual, y estudios recientes señalan que su activación en el cerebro ocurre incluso antes de las relaciones sexuales y de los preliminares, reforzando la idea de que el cerebro es fundamental en la excitación y el placer.

Por otra parte, investigadores de la Rutgers University descubrieron que el sexo y el orgasmo activan cerca de 100 zonas del cerebro, incluidas áreas relacionadas con la risa, la recompensa y el miedo, como el núcleo accumbens, lo que demuestra la complejidad de la respuesta cerebral durante el placer sexual.

¿Por qué te dan ganas de llorar después de tener un orgasmo.jpg

¿Cómo influye el cerebro en el orgasmo femenino?

Pexels

¿Por qué sin el cerebro no podrías experimentar orgasmos?

Los estudios científicos confirman que el cerebro es esencial para disfrutar del sexo y alcanzar el orgasmo, pues además de la dopamina, durante las relaciones sexuales se activan emociones y sensaciones como el deseo, el enamoramiento y la calma gracias a la oxitocina, mientras que el miedo, la ansiedad y el estrés disminuyen temporalmente.

También se ha demostrado que aumentan los niveles de empatía y conexión con la otra persona, demostrando que el placer sexual también depende de lo que ocurre en la mente, pues más allá de la anatomía, el deseo y el placer dependen de cómo el cerebro procesa las emociones, la seguridad y la conexión íntima.

Además, investigaciones recientes señalan que factores como el estrés, la ansiedad, la culpa o la presión por “llegar al orgasmo” pueden interferir directamente en la respuesta sexual, es decir, cuando el cerebro percibe tensión o peligro, activa mecanismos de alerta que dificultan el placer.

Continua leyendo...
Cómo saber si has tenido un orgasmo
Amor y Sexo
Orgasmos para novatas: ¿cómo saber si eso que sientes es llegar al clímax?
Mayo 21, 2022
 · 
Fernanda López
orgasmos rapidos
Amor y Sexo
6 tips para tener orgasmos más rápido
Agosto 17, 2018
 · 
Cosmopolitan
orgasmos multiples
Amor y Sexo
¿Qué son los orgasmos múltiples y cómo tenerlos?
Febrero 01, 2019
 · 
Cosmopolitan
Mujer tomando una ucha
Amor y Sexo
¿Cómo lograr un “squirt” en la ducha?
Marzo 16, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Squirt: mitos y realidades de la eyaculación femenina
Amor y Sexo
Squirt: mitos y realidades de la eyaculación femenina
Diciembre 31, 2021
 · 
Andrés Olascoaga

orgasmo mental sexualidad femenina
Melisa Velázquez
Te sugerimos
La parte del cuerpo que los hombres más tocan cuando están realmente enamorado
Amor y Sexo
La parte del cuerpo que los hombres más tocan cuando están realmente enamorados
Mayo 16, 2026
 · 
Pamela López
¿Qué sienten los hombres cuando escuchan a su pareja gemir durante el sexo y por qué puede intensificar el placer?
Amor y Sexo
¿Qué sienten los hombres cuando gimes durante el sexo? (y cómo intensifican el orgasmo)
Abril 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Qué vuelve inolvidable a una mujer durante la intimidad, según psicología
Amor y Sexo
Qué vuelve inolvidable a una mujer durante la intimidad, según psicología
Mayo 13, 2026
 · 
Pamela López
por-que-los-hombres-dan-nalgadas-surante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te dé nalgadas durante la intimidad? Ellos responden
Mayo 07, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja