El secreto del orgasmo femenino está en el cerebro y la ciencia explica por qué y cómo influye

El orgasmo femenino sigue siendo un tema de conversación imprescindible dentro de la salud sexual femenina, pues para algunas de ellas representa un reto poder experimentarlo o incluso identificar sus sensaciones.

Recientemente, la ciencia ha determinado que el cerebro juega un papel fundamental en el placer sexual femenino, y que sin él, simplemente no podría experimentar un orgasmo, por lo mucho que influye en la química, las emociones y sensaciones.

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¿Cómo influye el cerebro en el orgasmo femenino?

La dopamina, una de las hormonas relacionadas con el placer y la recompensa, tiene un papel clave en el deseo sexual, y estudios recientes señalan que su activación en el cerebro ocurre incluso antes de las relaciones sexuales y de los preliminares, reforzando la idea de que el cerebro es fundamental en la excitación y el placer.

Por otra parte, investigadores de la Rutgers University descubrieron que el sexo y el orgasmo activan cerca de 100 zonas del cerebro, incluidas áreas relacionadas con la risa, la recompensa y el miedo, como el núcleo accumbens, lo que demuestra la complejidad de la respuesta cerebral durante el placer sexual.

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¿Por qué sin el cerebro no podrías experimentar orgasmos?

Los estudios científicos confirman que el cerebro es esencial para disfrutar del sexo y alcanzar el orgasmo, pues además de la dopamina, durante las relaciones sexuales se activan emociones y sensaciones como el deseo, el enamoramiento y la calma gracias a la oxitocina, mientras que el miedo, la ansiedad y el estrés disminuyen temporalmente.

También se ha demostrado que aumentan los niveles de empatía y conexión con la otra persona, demostrando que el placer sexual también depende de lo que ocurre en la mente, pues más allá de la anatomía, el deseo y el placer dependen de cómo el cerebro procesa las emociones, la seguridad y la conexión íntima.

Además, investigaciones recientes señalan que factores como el estrés, la ansiedad, la culpa o la presión por “llegar al orgasmo” pueden interferir directamente en la respuesta sexual, es decir, cuando el cerebro percibe tensión o peligro, activa mecanismos de alerta que dificultan el placer.