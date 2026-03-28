El ritual de “auto dating” que toda mujer de 30+ debería probar una vez al mes

¿Estamos esperando a que “él” nos lleve a ese restaurante nuevo o que “él” nos compre flores? Girl, please. A los 30+, esperar a que alguien más valide tus gustos es pérdida de tiempo. El “auto dating” no es de “tristes”, es de mujeres de alto nivel que saben que la relación más sexy y duradera es la que tienen con ellas mismas. Prepárate para vestirte increíble y llevarte a una cita donde tú eres la única prioridad.

Beneficios del auto dating

Independencia dopaminérgica

Básicamente, no depender de otros para obtener placer entrena a tu cerebro a ser autosuficiente emocionalmente. Tú generas tu propia dopamina (felicidad) y energía positiva al consentirte yendo a esos lugares o hacer esas actividades que tanto amas.

Autoconocimiento

La psicóloga Dra. Bella DePaulo afirma que la soledad elegida fortalece la creatividad y la resiliencia. Además, salir contigo misma es la mejor forma de aprender a tomar decisiones pensando en ti, a poner límites, saber elegir entre lo que quieres y lo que no, porque el compromiso al ser solo contigo la libertad y el poder de elección deben pasas tu filtro.

Cero compromisos

Tú eliges la comida, el vino y la hora de irte. Es un ejercicio de poder sobre tus propias decisiones. Y para rematar, ¡tú pagas! Así que sabes lo que puedes llevar a la mesa sin condicionamientos y elegir desde la conciencia.

Cosmo Tip

Deja el celular en la bolsa. El objetivo es estar presente contigo, no scrolleando el éxito de los demás.

